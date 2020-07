Hiljuti Põhja-Tallinnas põlengu läbi teinud tööstushoone kõrval asunud majast leidsid põlengu kustutusel osalenud päästjad kahtlasi kemikaale ja tsiviilkaitses kasutusel olnud materjale. Edasiste uuringute ja toimingute läbiviimiseks teavitasid nad oma leiust munitsipaalpolitseid.

Mupo Põhja-Tallinna peainspektor Pavel Boitsov võttis ühendust hoone omanikuga, kes väidetavalt mürgiste materjalide olemasolust enne põlengut ei teadnud.

Täna käis peainspektor hoonet üle vaatamas. Tõepoolest, eraldi majatiivas asuvate tubade kapist leidus ladustatuna hulgaliselt oranživärvilisi karpe ja pappvutlarites kemikaalide ampulle. Osad neist olid avatud ja vedelesid eritubades laudadel.

"Hoone sissepääsud oli enne põlengut suletud, kuid põlengujärgset ringkäiku teinud ja võimalikke tulekoldeid inspekteerinud päästjad olid sunnitud kõrvalhoone uksed lahti murdma. Sealt jäidki päästjatele silma kunagi nõukogude ajal tsiviilkaitses kasutusel olnud isikukaitsevahendid ja kemikaalide ampullid, millele peale kirjutatud ipriit," selgitas Boitsov. "Praegu on uks taas suletud, kuid põlenud hoone kaudu on ligipääs võimalik ja see võib osutuda vägagi ohtlikuks. Eriti kui noored kavatsevad ampullide sisuga tutvust teha. Kiire otsing guuglis näitab, et ipriit on mürgine keemiarelv, massihävitusrelv, mis oli kasutuses Eesimeses maailmasõjas ja hiljemgi ning mis tekitab erinevaid kahjustusi, aga muuhulgas näiteks nahale sattudes ville, mis muutuvad raskesti paranevateks haavanditeks. Ma ei ole spetsialist, kuid selline leid annab alust arvata, et tegemist on äärmiselt ohtliku vedelikuga".

Nimelt on kinnistu omaniku sõnal majas liikumas nähtud noortekampa, kes on kinnistu seintele teinud graffitit ning keda ta kahtlustab ka võimaliku põlengu tekitamises. Turvakaamerad on noorte liikumise kinnistul igatahes fikseerinud.

Praeguseks on mupo vestelnud Tallinna Keskkonna ja Kommunaalameti vastava spetsialistiga, kes kinnitas vedeliku ohtlikkust ning on valmis hoone omanikule andma juhtnööre, kuidas vedelikust võimalikult ohutult vabaneda.