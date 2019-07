Volvo kutsub Eestis tagasi üle 600 auto

Info-Auto Volvo esindus kutsub neid kliente võtma ühendust, kes märkavad mootori töö juures midagi ebatavalist, sealhulgas mootori hoiatustule süttimist või mootori töö katkemist.

Volvo edasimüüja Info-Auto kutsub sisselaskekollektorite võimalike rikete tõttu Eestis tagasi üle 600 sõiduki, ülemaailmselt võtab autotootja parandada 507 000 sõidukit, vahendas BNS.

Praegu teadaolevalt on Eestis teenindusse kutsumise alla kuuluvaid sõidukeid kokku 602. Volvo ainus Eestis volitatud edasimüüja AS Info-Auto on teavitanud enamust omi kliente kõnealusest teenindusse kutsumisest, ütles Balti riikide importööri Volvax Baltic turundusdirektor Tiit Lillipuu.

Volvo omanikke, kes on oma auto soetanud mujalt kui Info-Autost ja neid, kelle kontaktandmed puuduvad, teavitatakse kohe kui vajalik info on maanteeametilt saadud.

Ülemaailmselt kutsutakse tagasi 2014. kuni 2019. aastani toodetud neljasilindrilised diiselmootoriga sõiduautod, mõjutatud mudeliteks on S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 ja XC90.

Volvo kutsub kõiki nimetatud perioodi mudeli soetanud autoomanikke võtma ühendust ja kirjutama aadressile recall@infoauto.ee, kuhu tuleb märkida ära mudel, mudeliaasta ning auto VIN-kood.

"Volvo Cars tegeleb hetkel parandusmeetmete ettevalmistamisega ning igale Volvo-omanikele antakse täiendavalt teada, kui ollakse valmis tema autoga tegelema," lisas Lillipuu.

Kui on tunda ebaharilikku lõhna, soovitab Info-Auto ohutult peatuda ja võtta kehtiva lepingu olemasolul ühendust Volvo Assistance'i autoabiga või oma lepingulise autoabiga.

Hiina autotootjale Geely kuuluv Volvo teatas 507 000 sõiduki tagasikutsumisest, kuna väga erandlikel juhtudel võib plastmassist sisselaskekollektor sulada ja deformeeruda.

"Halvimal juhul on võimalus, et mootoriruumis võib tekkida lokaalne tulekahju," teatas Volvo. Ettevõtte kõneisik Stefan Elfström jättis Bloombergile täpsustamata potentsiaalse rahalise kahju, kuid lisas, et Volvo soovib vigased autod parandada nii ruttu kui võimalik ning klientidele ei tähenda see mingisugust väljaminekut.