Voog: Reformierakond kaotas toetust vanade ja vaeste seas

"Erakondade reitingute edetabelit juhib veel Reformierakond, kuid nende osakaal on võrreldes maikuuga oluliselt kukkunud," ütles uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog. "Suurem langus toimus vanemaealiste ja väiksema sissetulekuga vastajate hulgas ehk nendes sihtrühmades, kus selle erakonna toetus on olnud ajalooliselt juhuslikumat laadi," märkis Voog.

Reformierakonna toetus on oluliselt kukkunud ja seda kõige rohkem vanemate ja vaesemate kodanike hulgas, ütles uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog erakondade septembrikuu reitinguid kommenteerides, vahendas BNS.

"Erakondade reitingute edetabelit juhib veel Reformierakond, kuid nende osakaal on võrreldes maikuuga oluliselt kukkunud. Suurem langus toimus vanemaealiste ja väiksema sissetulekuga vastajate hulgas ehk nendes sihtrühmades, kus selle erakonna toetus on olnud ajalooliselt juhuslikumat laadi," märkis Voog. "Noorte hulgas on Reformierakonna reiting jätkuvalt kõrge ja pole oluliselt muutunud," lisas ta samas.

Septembris toetas Reformierakonda 26,7 protsenti ja Keskerakonda 24,6 protsenti poliitilist eelistust omanud kodanikest, veel augustis toetas Reformierakonda 29,8 ja Keskerakonda 23,8 protsenti. Tänavu jaanuaris ja märtsis oli Reformierakonna toetus veel pisut üle 34 protsendi.

Üheks Reforimerakonna reitingu languse põhjuseks pidas Voog ka erakonna jäämist tahaplaanile suvekuude meediakajastustes.

"Teisel kohal oleva Keskerakonna toetus on aga võrreldes kevadega järjepidevalt kasvanud. Enim on toetus kasvanud väikelinnades ja maa-asulates, üks võimalikest põhjustest võib olla ka tasuta maakondlik ühistranspordi käivitamine suvel," märkis Voog.

"Kolmandal kohal oleva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) reiting pole peale suve alguse tõusu oluliselt muutunud," tõdes Kantar Emori uuringujuht.

"Suvi pole oluliselt muutnud ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) reitingut, see on olnud vahemikus 12-13 protsenti," lisas Voog.

"Isamaa, Vabaerakond ja rohelised jätkavad pendeldamist valimiskünnise lähedal. Erakonnastuva Eesti 200 reiting jääb ka veel alla 5 protsendi, neid toetavad enam õpilased ja üliõpilased ning mitte-eestlased," märkis Voog.

BNS-i ja Postimehe tellitud uuringufirma Kantar Emor septembri keskel läbiviidud küsitluse kohaselt toetas Reformierakonda 26,7, Keskerakonda 24,6, EKRE-t 20 ja sotse 12,5 protasenti poliitilist eelistust omanud kodanikest. Isamaad toetas septembris 4,9 protsenti ja poliitilist liikumist Eesti 200 pooldas 4,1 protsenti vastajatest. Vabaerakonda pooldas 3,4 protsenti ja Eestimaa Rohelisi 3,2 protsenti. Eesti Iseseisvuspartei toetus oli 0,4 protsenti ja Rahva Ühtsuse erakonnal 0,3 protsenti. Artur Talviku ja tema mõttekaaslaste loodava Elurikkuse Erakonna toetus oli 0 protsenti.

Kantar Emor näitab erakondade reitinguprotsente nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Andmete näitamise selline viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Septembris oli "ei oska öelda" osakaal 23 protsenti, mis on 6,8 protsendipunkti vähem kui augustis. Maksimaalne statistiline viga ±2,9 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor 12. - 20. septembrini veebiintervjuude meetodiga 973 kodanikku vanuses 18-84 aastat.