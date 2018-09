Voog: valimisaktiivsust suurendaks emotsionaalne aspekt

"Praegu on põhiline argument valima minna, et see on mu kohustus, aga keegi peaks väljendama, et ta suudaks midagi muuta, või tooma värskeid ideid," tõdes Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog uuringu tulemusi kommenteerides.

Osalust Euroopa Parlamendi valimistel võiks oluliselt tõsta emotsionaalse aspekti lisandumine, leidis Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog kommenteerides Eesti kodanike passiivsust Europarlamendi valimistel, vahendas BNS.

"Peaks olema rohkem emotsionaalseid komponente. Praegu on põhiline argument valima minna, et see on mu kohustus, aga keegi peaks väljendama, et ta suudaks midagi muuta, või tooma värskeid ideid," tõdes Voog avalikustatud uuringu tulemusi kommenteerides.

Aprilli keskel toimunud uuringus pidas hääletamist Euroopa Parlamendi valimistel väga oluliseks 38 protsenti Eesti ja 49 protsenti Euroopa Liidu kodanikest. Ebaoluliseks pidas seda 26 protsenti eestlastest ja 17 protsenti Euroopa Liidu kodanikest keskmiselt. Selle näitajaga oli Eesti passiivsuselt viies riik.

Eestlastest 60 protsenti nimetas põhjusena, miks Euroopa Parlamendi valimistel osaleda, oma kodanikukohutuse täitmist, 42 protsenti käib lihtsalt süstemaatiliselt valimas ning 33 protsenti valib seetõttu, et tunneb end Euroopa Liidu kodanikuna.

Voog tõi esile niinimetatud Indrek Tarandi fenomeni, kes 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel sai üle 100 000 hääle ning see viis seni kõigi aegade kõrgeimaks ka Eesti üldise osaluse EP valimistel. "Kui inimestel oli võimalus väljendada protesti suurte erakondade vastu, siis nad tulid hääletama," tõdes Voog.

Samuti on Euroopa Parlamendi valimiste osaluse ja ka tulemus suhtes oluline 3. märtsi riigikogu valimiste tulemus, leidis Voog.

"Riigikogu valimised võivad luua olukorra, kus tekkivad mingid emotsionaalsed aspektid - kus inimesed tahavad teismoodi hääletada kui riigikogu valimistel. Või siis saab keegi riigikogu valimistel nii palju hääli, et tahetakse anda hääl tema vastastele. Aga see selgub alles märtsis - kas tekivad mingisugused emotsionaalsed komponendid või mitte," rääkis Voog.

Noorte kui kõige passiivsema valijagrupi väljatoomiseks pidas Voog oluliseks noortele oluliste teemade ja neid kõnetavate kandidaatide esitamist.

"Erakonnad võiksid mõelda rohkem noorte peale - pakkuda välja ideid, mis on ka noortele olulised ja ei räägiks ainult pensionitest ja toetustest," märkis ta.

Kantar Emor viis oma uuringu Euroopa Komisjoni tellimusel läbi 11. - 22. aprillini 2018. Sihtrühmaks olid Euroopa Liidu kodanikud vanuses 15 ja enam ning küsitletavaid oli 1003. Sarnane uuring viidi samal perioodil läbi kõigis 28 EL-i liikmesriigis.

Eestis osales 2004. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 26,83 protsenti, 2009. aastal 43,88 protsenti ja 2014. aastal 36,52 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Euroopa Parlamendi valimised peetakse Eestis 2019. aasta 26. mail.