Võõraid marju müünud talu sai trahvi

Maaleht kirjutas mullu juulis, et leidis Tallinna keskturult ostetud maasikatest dimetoaati ja ometoaati. Need on putukatõrjevahendid, aga ka närvimürgid, mida ei või Eestis maasikate kasvatamisel kasutada.

Maaleht kirjutas mullu juulis, et leidis Tallinna keskturult ostetud maasikatest dimetoaati ja ometoaati. Need on putukatõrjevahendid, aga ka närvimürgid, mida ei või Eestis maasikate kasvatamisel kasutada.

Eelmisel suvel sattus tähelepanu alla Valgamaa maasikakasvataja Sepakõrtsi talu, kelle Tallinna keskturul müüdud maasikatest leidis Maaleht maasikakasvatamisel keelatud putukatõrjevahendeid, vahendas BNS Tartu Postimeest. Nüüd tõi ligi aasta väldanud uurimine talule trahvi 300 eurot.

Maaleht kirjutas mullu juulis, et leidis Tallinna keskturult ostetud maasikatest dimetoaati ja ometoaati. Need on putukatõrjevahendid, aga ka närvimürgid, mida ei või Eestis maasikate kasvatamisel kasutada. Talu perenaine Anu Jaanikesing kinnitas, et on müünud päris puhtaid marju. Kuidas sai see juhtuda, et ajaleht turult keelatud ainetega maasikaid ostis, ei teadnud ta enda sõnul öelda.

Põllumajandusamet (PMA) võttis toona proovid põllult ja nendes taimekaitsevahendite jääke ei olnud. Veterinaar- ja toiduamet (VTA) võttis Tallinna keskturult Sepakõrtsi talu maasikatest proovi ja tuvastas taimekaitsevahendijääki Dithiocarbamates, kuid võetud proovide analüüside tulemus jäi alla maksimaalse lubatud piirnormi.

Jätkus uurimine, kuidas kaitsevahendi jääkidega maasikad ikkagi letile sattusid ning selle tulemusel sai maasikatalu väärteotrahvi.