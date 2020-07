Võrdõiguslikkuse edendajad said täna toetusrahad kätte

Sotsiaalministeerium maksis täna välja toetusrahad võrdõiguslikkust edendavatele mittetulundusühingutele, kellele toetuse maksmise peatas nädala eest rahandusministeerium.

"Maksed tehti täna hommikul hasartmängumaksu vahenditest," ütles BNS-ile sotsiaalministeeriumi pressiesindaja.

Rahandusministeerium peatas 13. juulil Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kaudu võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise valdkonda kuuluvate projektide rahastamise hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt.

Rahandusministeerium leidis, et RTK kui toetusi rakendav riigiasutus ei saa teha hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt tehtavaid väljamakseid projektidele, mis ei vasta hasartmaksumängu seaduses nimetatud valdkondadele.

Sellest tulenevalt peatas RTK toetuste väljamaksed Eesti Naisteühenduse Ümarlaua projekile – "Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole"; Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) projektile "ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust" ja Eesti Inimõiguste Keskuse projektile "Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas".

Hasartmängumaksu seaduse välja töötajana nõustub rahandusministeerium riigikontrolli märgukirjas toodud seisukohaga, et toetatavaid valdkondi on tõlgendatud ebakohaselt ning seetõttu on hasartmängumaksust laekunud vahendeid kasutatud sihtotstarvetel, mida seadus ette ei näe.

Rahandusministeerium ei pea õigeks, et sotsiaalministeerium kasutab jätkuvalt hasartmängumaksust laekunud eelarvevahendeid ebaõigel sihtotstarbel põhjendades seda sellega, et toetuse saajatel on toetuse saamiseks õiguspärane ootus, kirjutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem rahandusministri ülesannetes.