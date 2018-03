Tallinna maaomandist moodustavad 19,28% vee, Ülemiste ja Harku järve all olevad piirkonnad, vaba maad on aga väga napilt. "Meid on kohustatud andma elamispindu, meil on elamumaad 0,78 protsenti. Kuhu me need elamud ehitame?" küsis abilinnapea Eha Võrk. "Selleks, et kohustusi täita peab meil see maafond olema."

Tallinna abilinnapea Eha Võrk tõdes 14. linnade ja valdade päevadel, et maareform on kestnud aastast 1991. "Eesti vabariigi territoorium jaotub maa omandivormi järgi nii, et eraomandis on 57,3 protsenti, riigi omandisse on jäetud 40,2 protsenti, omavalitsustele aga rahva teenimiseks 1,24 protsenti ehk 537,9 km, mis on natuke väiksem, kui Hiiumaa," rääkis ta lisades, et veel reformimata maad on 1,3 protsenti.

Võrgu sõnul on maareformi tulemusena omavalitsusele antud maa poolest parimas seisus Viljandi, kus linnamaad on 52 protsenti. Tallinnas riigimaad on 19%, linnamaad 37% eraomandis maad 36% ja reformimata maad on 8%," märkis abilinnapea.

Tallinna maaomandist moodustavad 19,28% vee, Ülemiste ja Harku järve all olevad piirkonnad, vaba maad on aga väga napilt. "Meid on kohustatud andma elamispindu, meil on elamumaad 0,78 protsenti. Kuhu me need elamud ehitame?" küsis Võrk. "Selleks, et kohustusi täita peab meil see maafond olema. Teine on teedeehitus - kuhu me need ehitame? Me ei jaksa osta eraomanikelt seda välja, nad tahavad maad vastu, aga meil ei ole seda kusagilt võtta."

Kuigi Tallinn on abilinnapea sõnul uhke enda elamuehituse üle, on olukord siiski suuremas perspektiivis kehv. "Helsingil on 40 tuhat korterit, meil on 4 tuhat, mille üle me siis uhked saame olla? Meil on maad vaja," tõdes Võrk.

"Need maad, mis on avalikus kasutuses tuleks ilma igasuguste tõrgeteta omavalitsustele loovutada," ütles ta.

Peale pikki vaidlusi on Tallinna linn ja Riigi Metsamajandamise Keskus Võrgu sõnul jõudnud kompromissile - maastiku kaitsealad on riigi omandis, kuid terviserajad kuuluvad linna hooldusvaldkonda.

Võrgu sõnul on suureks probleemiks ka see, et riik raiub metsa omavalitsusega kooskõlastamata. "Järvakandis on näiteks terviserajad nüüd tuultele avatud," märkis abilinnapea. "Kui meie oleme omavalitsejad, siis meilt võiks keegi küsida, mida arvate sellest metsaraiest - need on ju meie kopsud."