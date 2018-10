Võrno saates on täna külas Kadri Tali ja Indrek Kalda

Täna õhtul on Tallinna TV saate "Hannes Võrno 33 minutit" külalisteks Kadri Tali ja Indrek Kalda. Saade on pühendatud muusikale.

"Kadri on üks minu lemmiknaistest Eesti kultuurimaastikul. Tema võime ja filigraanne oskus nõuda teistelt maksimaalset ja endalt seejuures veel rohkem on jäänud meedias täiesti tahaplaanile. Kõiki huvitab tuhat muud asja kui töötegemine. Rahvusvahelise muusikapäeva puhul ei räägi me täna mingit udujuttu, vaid muusikast ja muusikutest, nii nagu need on," sõnab Võrno.

"Indrek on sõber, artist ja patrioot. Ta on nii aus ja otsekohene, et kui huumori-, kriitika- ja üksmeel puuduvad, vaatab ta sinust läbi nagu päike seinapraost. Tänane saade on pühendatud muusikale, meie meelte suurimale rõõmule, olenemata maitsest, kasvatusest või teadmistest selle kohta," räägib ta.

"Hannes Võrno 33 minutit" läheb Solarise keskuses asuvast endisest "Ringvaate" stuudiost eetrisse täna, 2. oktoobril algusega kell 21.30.

Võrno talk show võtab teemad ette otse ja keerutamata ning käsitleb meeleldi selliseid seiku, millest massimeedia sageli vaikida eelistab.