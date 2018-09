Järgmise aasta riigieelarvet tutvustades mainis peaminister Jüri Ratas, et ravijärjekordade lühendamiseks saab haigekassa juurde 40 miljonit eurot. Samas tuleb tegeleda ka haiguste ennetamisega. "See on üks põhjus, miks me oleme tõstnud tulumaksuvaba miinimum, et madala ja keskmise palgaga inimeste toidukord ja sotsiaalkindlus oleks iga kuu lõpus suurem."