Walmart tõstab pärast maksureformi USA töötajate palkasid

USA jaehiid Walmart teatas täna, et tõstab töötajate miinimumpalka 2 dollari võrra 11 dollarini tunnis, märkides, et sammu tegi võimalikuks detsembris vastuvõetud USA maksureform.

Veebruarist tõuseb Walmarti töötajate miinimumpalk 9 dollarilt 11 dollarini tunnis ning lisaks sellele makstakse töötajatele ühekordse boonusena kuni 1000 eurot. Samuti laiendatakse vanemapuhkuse programme ja hakatakse pakkuma finantsabi lapsendavatele töötajatele, vahendas BNS.

"Oleme varajases staadiumis maksureformi loodud võimaluste hindamisel, mis lubavad meil investeerida klientidesse ja partneritesse ning veelgi tugevdada meie äri. See kõik peaks kasu tooma meie osanikele," ütles Walmarti tegevjuht Doug McMillon.

Walmart on USA suurim erasektori tööandja ning on kõige hiljutisem ettevõte, mis on viimastel nädalatel teatanud töötajate palkade tõstmisest ja boonuste maksmisest. Teiste seas on sarnastest sammudest teatanud American Airlines, AT&T ja Wells Fargo.

Kriitikute sõnul on palgatõusud aga tühised võrreldes madalamatest maksumääradest oodatava kasumi kasvuga, millest enamik läheb nende sõnutsi eeldatavasti juhtivtöötajate palgakasvule, aktsionäridele ning aktsiate tagasiostule.