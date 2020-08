WHO kutsus Venemaad viirusevaktsiini puhul suuniseid järgima

Iga vaktsiini puhul tuleb enne litsentseerimist läbi teha vajalikud katsed. "Mõnigi kord kinnitavad uurijad, et nad on midagi leidnud ja see on kahtlemata suur asi," ütles WHO kõneisik Christian Lindmeier, aga lisas, et tee esmasest leidmisest kõigi vajalike astmete läbimiseni on igal juhul pikk.

Iga vaktsiini puhul tuleb enne litsentseerimist läbi teha vajalikud katsed. "Mõnigi kord kinnitavad uurijad, et nad on midagi leidnud ja see on kahtlemata suur asi," ütles WHO kõneisik Christian Lindmeier, aga lisas, et tee esmasest leidmisest kõigi vajalike astmete läbimiseni on igal juhul pikk.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kutsus Venemaad järgima ohutute ja tõhusate vaktsiinide tootmiseks kehtestatud suuniseid, vahendas BNS.

Venemaa teatas eile, et kavatseb septembris alustada koroonaviiruse vaktsiini massilist tootmist ja toota järgmisel aastal miljoneid doose kuus. Venemaal on arendamisel mitu vaktsiini prototüüpi. Moskva Gamaleja instituudis loodu on ametnike sõnul jõudmas arenduse lõppjärku ning praegu valmistatakse ette dokumente selle registreerimiseks. "Arvestame massitootmise alustamisega septembris," ütles tööstusminister Deniss Manturov usutluses uudisteagentuurile TASS.

Kui WHO-lt Venemaa lubatud arengute kohta küsiti, öeldi vastuseks, et kõik vaktsiinikandidaadid peavad enne heakskiidu saamist läbima kõik vajalikud testimisastmed. "Seal on väljakujunenud tavad ja kehtestatud suunised," ütles Lindmeier Genfis ajakirjanikele. Iga vaktsiini puhul tuleb enne litsentseerimist läbi teha vajalikud katsed.

"Mõnigi kord kinnitavad uurijad, et nad on midagi leidnud ja see on kahtlemata suur asi," ütles ta, aga lisas, et tee esmasest leidmisest kõigi vajalike astmete läbimiseni on igal juhul pikk.

Lääne teadlased on väljendanud muret Venemaa vaktsiiniarenduse kiiruse pärast, arvates, et sealsed teadlased võivad olla võimude surve all ja nurgad sirgeks lõigata.

WHO avaldas eelmisel reedel ülevaate COVID-19 vaktsiinikandidaatidest, millest 26 on kliinililisel hindamisel ning kuus on jõudnud testimise kolmandasse faasi. Gamaleja Instituudi vaktsiinikandidaat on alles esimeses testimisfaasis. Maailmas on veel 139 vaktsiinikandidaati, mis on eelkliinilise hindamise järgus.

Lindmeieri sõnul ei ole WHO-l senini ametlikku teavet ühegi Vene vaktsiini kohta, mis võiks olla valmimisele lähedal.