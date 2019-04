WHO: Leetritesse haigestumine on aastaga kolmekordistunud

Organisatsioon märkis ka, et tegelik haigestumiste arv ületab alati teatatud juhtude arvu, mis tähendab, et puhangud on tõenäoliselt veel tõsisemad.

Organisatsioon märkis ka, et tegelik haigestumiste arv ületab alati teatatud juhtude arvu, mis tähendab, et puhangud on tõenäoliselt veel tõsisemad.

Leetritesse haigestumine kasvas maailmas esimeses kvartalis mullu sama ajaga võrreldes 300 protsenti, vahendas BNS Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO).

"Kuigi need andmed on esialgsed ja mitte täielikud, viitavad need selgele trendile. Paljud riigid on märkimisväärsete leetripuhangute küüsis ja kõigis maailma regioonides nähakse stabiilset juhtude kasvu," teatas WHO.

Organisatsioon märkis ka, et tegelik haigestumiste arv ületab alati teatatud juhtude arvu, mis tähendab, et puhangud on tõenäoliselt veel tõsisemad.