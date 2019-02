WHO: Leetritesse haigestumise juhtumite arv kasvas 50 protsenti

Maailma Tervisorganisatsioon (WHO) hoiatas neljapäevases raportis, et leetrite vastases võitluses aset leidnud tagasiminekuid. Euroopas süüdistavad eksperdid probleemi tekkes osaliselt väärinfo levikut tõestatult tõhusa ja ohutu vaktsiini kohta.

Maailma Tervisorganisatsioon (WHO) hoiatas neljapäevases raportis, et leetrite vastases võitluses aset leidnud tagasiminekuid. Euroopas süüdistavad eksperdid probleemi tekkes osaliselt väärinfo levikut tõestatult tõhusa ja ohutu vaktsiini kohta.

WHO andmetel kasvas leetritesse haigestumise juhtumite arv möödunud aastal 50 protsenti, vahendas BNS.

Haigusjuhtude arv kasvas kõikjal maailmas ja ka riikides, kus leetrite vastu vaktsineerimiste arv on läbi aegade kõrgel tasemel.

WHO vaktsineerimiste eest vastutava juhi Katherine O'Brieni sõnul teatakse üldse vaid vähem kui kümme protsenti leetritesse haigestumise juhtudest.

WHO teatel on leetritesse nakatumise juhtude sagenemine peaaegu globaalne fenomen, kuid selle põhjused on piirkonniti erinevad.

Eurooplased vaktsiini suhtes skeptilised

Euroopas süüdistavad eksperdid probleemi tekkes osaliselt enesega rahulolu ja väärinfo levikut tõestatult tõhusa ja ohutu vaktsiini kohta.

WHO on siiski rõhutanud, et globaalne võitlus leetrite vastu on andnud sel sajandil muljetavaldavaid tulemusi. Aastal 2000 teatati maailmas rohkem kui 850 000 nakkusjuhust, tänavu oli neid 173 000.

WHO juhiste järgi peab leetripuhangute ärahoidmiseks vaktsineerimise tase olema 95 protsenti.

Ülemaailmne keskmine on püsinud viimastel aastatel 85 protsendi juures, kuid vaesemates piirkondades võib see olla 70 protsendi kandis.

Eriti ohtlik lastele

Leetrid on ülinakkav haigus, mis elab nakatunud inimese ninas ja kurgus ning võib tekitada eriti lastel ägedaid tüsistusi.

Leetrid võtavad tõsise kulu peamiselt alatoidetud väikelastel, tõsisemate tüsistuste hulgas on nägemise kaotus, ajukelmepõletik, verine kõhutõbi, vedelikupuudus, kõrvapõletik ja tõsised hingamisteede haigused nagu kopsupõletik.

Leetritevastane vaktsiin võeti kasutusele 1963. aastal.

Leetrid on väga nakkav haigus ning viiruse levikut saab piiritleda haigete varajase väljaselgitamisega, nende isoleerimise ja raviga. Oluline on kõikide lähikontaktsete väljaselgitamine, jälgimine inkubatsiooni perioodi jooksul ja vajadusel vaktsineerimine.

Leetrite esmasteks haigusnähtudeks on palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu, silma sidekesta põletik ja valgusekartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale iseloomulik lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale ning hiljem ülejäänud kehale. Leetritesse haigestunu on nakkusohtlik 4–5 päeva enne ja kuni viis päeva pärast lööbe teket. Haiguse peiteaeg on kuni 21 päeva. Haigusel spetsiifilist ravi ei ole, leevendatakse vaid sümptomeid.

Leetrite viiruse leviku tõkestamiseks ja uute võimalike juhtude ennetamiseks tuleb leetritele viitavate haigusnähtude ilmnemisel viivitamatult võtta ühendust arstiga.