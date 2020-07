Yana Toom: Mart Helme on minevikust pärit mees

Europarlamendi keskerakondlasest saadik Yana Toom ütles ERR-ile, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe kohalt lahkunud Mart Helme on minevikust pärit mees ja ta peab tõesti pensionile minema.

Toomi sõnul ei muutu EKRE uue juhi Martin Helme tõttu partei olemus, ent lähenemine läheb siiski teistsuguseks – peenemaks, teatas ERR-i uudisteportaal.

"Tegelikult ei muutu midagi. EKRE ideoloogia põhineb võõra vastandamisel. Ja võõras on Eesti olukorras inimene, kes pole etniline eestlane. Lihtsalt nüüd tehakse seda mõnevõrra pehmemalt," ütles Toom ERR-ile.

Kongressi kõnes rääkis Mart Helme vestlusest peaminister Juri Ratasega, milles ta tuletas valitsusjuhile meelde, et Tallinnas pole võim eestlaste käes ja 20 aasta pärast saab kogu Eesti Ida-Virumaaks, kui rännet ei piirata ja võõrtööjõu sissevool Eestisse.

"Teema pole üldse uus. Selle taustal on ainult rõõmustav, et Mart Helme pole enam erakonna esimees, sest ta on kuskil 19. sajandist pärit jutustaja. Ta on selle eestlaste põlvkonna tüüpiline esindaja, kes peavad end eliidiks ainuüksi sel põhjusel, et nad räägivad oma emakeelt ilma aktsendita. Ta peab tõesti pensionile minema," märkis Toom intervjuus ERR-ile.

"Ja teine ​​punkt. Võib-olla ta ütleski seda Ratasele, aga arukad inimesed ei aktsepteeri oma vestluste sisu üldsusele ümber jutustamist. Kuid las see jääb tema südametunnistusele," sõnas Toom.

Martin Helme avaldus, et Eestist peaks saama Balti Šveits, jäi Toomile mõistetamatuks.

"Ma ei saanud aru, mida ta mõtles," ütles Toom. "Siin on teatav vastuolu. Šveits on üks Euroopa mitmekeelsemaid riike. Riigikeeli on neli. On ebatõenäoline, et Martin Helme neid fakte silmas pidas. Tõenäoliselt oli see kongressi saadikutele motiveeriv kõne, milles kõlavad mõned märksõnad. Šveitsi seostatakse heaoluga – pangad, kellad, neutraalsus ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult pole selle taga praktilist sisu."