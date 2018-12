Yana Toomi büroo kuulutab välja noorte esseevõistluse

Esseekonkursile teemal "Meie tuleviku kool" on oodatud 12-19-aastased õppurid. Kirjatöö peab rääkima sellest, kuidas näete tuleviku kooli Eesti riigis.

Laske fantaasial lennata: kuidas näete tuleviku kooli meie riigis? Ärme unusta: Eesti on de facto mitmerahvuseline riik. Lisaks võime olla kindlad, et tulevik on tipptehnoloogiate päralt. See aga tähendab, et õpilased peavad vastavaid oskusi omandama lapsest saati. Kuidas täpselt see muudab Eesti kooli?

Esseekonkursile on oodatud 12-19-aastased õppurid. Ootame teilt mõtete ja ideede üksikasjalikku ja kompaktselt kirjeldust eesti, vene või inglise keeles.

Võistlustöid võib saata e-posti aadressile info@yanatoom.ee kuni 20. detsembrini 2018 k.a. NB! Kirjas märkige kindlasti oma ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja tavaline postiaadress, et korraldajad saaksid teiega ühendust võtta.