100 aastat tagasi: langevad hinnad ja ebaõnnestunud kokaiiniäri

1921. aasta veebruarikuu kolmas nädal algas positiivsete uudistega – lisaks arengutele linna transpordisüsteemis tuli uudiseid erinevate kaupade hinnalanguse kohta. Nädala teises pooles sattus fookusesse aga tervis, seda just erinevate tõbede pealetungi teadvustamise läbi. Ent juttu tuli ka pettuse tõttu ebaõnnestunud kokaiinitehingust, Tallinna esimestest suusavõistlustest ja paljustki muust.

Nädala esimene Waba Maa kirjutas 14. veebruaril sellest, et linn pidavat läbirääkimisi suure (elektri)trammi tootjaga, et ka tallinlased selle, tollal väga moodsa ja uhke liiklusvahendiga, lõpuks liikuda saaksid ja senised auru- ja hobujõulised trammid minevikku kaoksid.

„Linna tramwai küsimus liikwel. Nagu juba waremalt teatasime, tegi keegi suurem wäljamaa firma linnawalitsusele ettepaneku, et ta nõus oleks Tallinnale tramwaid ehitama, kui linn tingimistega nõus on. Ettepandud tingimised ei tundunud aga linnale kõigiti wastuwõetawad. Nüüd on linnawalitsus wäljamaa ettewõtjale omalt poolt wastutingimised saatnud, mille põhjal linn nõus oleks tramwai ehitust lubama.“

Järgnevatel päevadel kirjutas Waba Maa langevatest hindadest ja ka saapapuhastusteenuse kaasajastamisest ning noormeestele mõeldud eneseabi- ja motivatsiooniloengutest.

Hinnad langevad ja noored mehed saavad edukateks

„Kompwekihinnad alanewad. Et wiimasel ajal suhkruhinnad järjest alanema on hakanud, on ka kompwekihindade alanemist märgata. Nii maksis nädala eest nael kompweka (monpasjes´i) 100 marka, kuna nüüd müüb Kullasepa tän. Baderi äri 80-75 margaga nael.“

„Tubaka hinnad langewad. Wiimasel ajal on rohkesti tubakat ärides ja turul näha, mille tagajärjel ka hinnad alanema on hakanud. Praegu wõib tubakat juba saada, mis waremalt 100-80 m. maksis 60 margaga. Nii wõib siis ka tubakahindade alanemist lähemal ajal loota.“

„Saapapuhastamise luba otsustas linnawalitsus sellekohase palwe puhul anda ettewõtjale, kes seda tööstusharu wäljamaa eeskujul korraldada tahab. Saapapuhastajad wõiksid asuda selleks sündsatel kohtadel, mis praegu alles wabad, kusjuures nende töösisseseaded linnawalitsuse poolt heaks kiidetud peawad olema.“

„Loengud noortemeestele. Pühapäewal, 13. kp. kell 8 õ. kõneles Dr. Gott 200-300 nooremehele Kaarli tän. 3 spordisaalis Inglise keeles aine üle: „Tee kordaminekule – the Road to Success“, mille neiu Põld Eesti keelde tõlkis. Sama aine üle järgneb weel terwe rida loenguid, mida iga pühapäewa õhtul kell 8 spordisaalis peetakse.“

16. veebruari Tallinna Teataja lohutas vaesemat elanikkonda sellega, et talongileiva hind veel niipea ei tõuse ja Tallinna vabrikutööliste nõudmistele on tõenäoliselt leitud lahendus.

„Tshekileiba saab kuni weebruari lõpuni endise hinnaga. Eile oli toitlusministeeriumi nõupidamine linna toiduasja üle. Nõupidamisest wõtsid osa põllutööminister Rostfeld, toitlusministri abi Luht ja linna toitluswalitsuse juhataja Saat. Otsustati linna elanikkude toitmist endiselt edasi jätkata kuni weebruari lõpuni. Tshekileiba antakse praeguse hinnaga edasi.“

„Osaline streik lõppenud. Osaline streik, mis 14. kp. neljas Tallinna wabrikus lahti puhkes, on lõppenud. Eile töötasid wabrikud täie arwu töölistega.“

Igapäevast leiba vaeslastele ja suusapisiku levik üle kogu maa

17. veebruari Waba Maa rääkis nii vaeslaste toitmisest kui ka Tallinna esimestest suusavõistlustest, mis peegeldas üleriigilist vaimustust uudsest spordialast.

„Waestelaste toitmine. Eesti lastekaitse ühing korraldab Tallinnas toitluspunkti, kust waesematele lastele iga päew toitu hakatakse jagama. Toiduaineid saab ühing Ameerika abiandmise seltsilt. Korralduste läbiwiimiseks tarwisminewate summade kokkusaamiseks loodab ühing seltskonna toetuse peale. Sellele teele oelks wõimalik wähemalt 5000 puudustkannataja lapsele toitmises abi anda.“

„Esimesed suusawõistlused, mis „Kalewi“ seltsi poolt eile Pirital korraldati, läksid haruldase hea ilma tõttu hiilgawalt korda. Wõisteldi 1500 meetri jooksus. Startist lahkusid kuus wõistlejat, kellest neli pärale jõudsid järgmise ajaga: Rutkowski – 7 m. 10,2 sek, Lobjak – 7 min. 20,2 sek ja Ellmann – 7 min. 36,2 sek. Wiimasena jõudis pärale Steinberg. Wõrldemiseks olgu tähendatud, et wiimastel wõistlustel Tartus selle maa ära jooksu parem aeg oli 9 min. 56,4 sek.

Pühapäewal wõisteldakse 5000 meetri peale. Pühapäewal nädala pärast peetkase Tartu ülemaalised suusawõistlused ära.“

Kui kokaiiniäri veab viltu, pöördu politseisse

18. veebruari Waba Maa kirjutab tänapäeva mõttes üsna veidral toonil ühest ettevõtmisest, mis viiks praeguse seadusandluse alusel kõik osapooled pikaks ajaks vanglasse, ent tollal olid seadused ja ühiskondlikud reeglid pisut teised ning näiteks kokaiini omamine oli oluliselt väiksem patt, kui selle teiselt inimeselt välja petmine.

„Eba-salapolitseinik. Augustikuul 1919. a. sobitas Jaan Peterson-Ainson kokaiinikaupmehe Johannes Lutsuga tutwust ja kutsus teda 5. augustil oma sõbra Hans Gritti korterisse S. Roosikrantsi tän. nr. 15, kus nad Lutsi käest kokaiini lubasid osta. Kokkuräägitud päewal ilmus Luts nimetatud korterisse ja tõi 250 grammi kokaiini kaasa. Kui parajasti kauplemine käsil oli, ilmus korterisse tundmata isik, kes ennast salapolitseinikuks nimetas ja toas läbiotsimise toime pani. Lauasahtlist 250 grammi kokaiini leides, wõttis ta selle ära ja kirjutas asja kohta protokolli, millele kõik allakirjutasid. Peale selle lahkus ta korterist.

Lutsul paistis sarnane läbiotsimine kahtlane olewat ja ta teatas asjast kriminaalpolitseisse. Toimepandud juurdlusel selgus, et Peterson ja Gritt olid oma tuttawa Julius Palmiga kokku rääkinud kokaiini wäljapetmise sihiga läbiotsimist toime panna. Salapolitseiniku osa oli Palm oma peale wõtnud ja kõrwaltoas parajat silmapilku oodanud. Kokaiini olid nad pärast omawahel ärajaganud. Ülekuulamisel tunnistasid nad oma süü üles. Kohus mõistis kõik kolm süüdistusalust 2 kuuks kindlusewangi.“

Vaestele peavarju, toitu ja tiisikuseravi

Ajaleht Waba Maa pööras 19. veebruaril 1921 tähelepanu sellele, kuidas Tallinn abivajajaid toetab ning märkis ära ka vähemvarakale elanikkonnale mõeldud linnaköögi jaanuarikuu statistika. Lisaks anti teada, et linn kavatseb aidata peamiselt just vaesemate inimeste seas levinud tiisikusehaigusega võitlemiseks avada nõuandepunkt.

„Tallinna linnal abitarwitajate toetamiseks ligi 15 miljoni marka linnakassast juurdemaksu. Hoolekande osakonnal sissetulnud ainult pool miljoni marka.

854 kehwa abitarwitajat leiawad praegu linna waestemajades ulualust ja ülespidamist. Hoolealuseid on: Jaani seegis 17, Juhkentali seegis 132, Germaanowi seegis 28 ja wanainimeste warjupaigas 24. Linna 1921. a. eelarwesse on tähendatud seekide ülewalpidamiseks üleswõetud: Jaani seek – 2 873 100 marka, Juhkentali seek 1 888 700 marka, Germaanowi seek 552 890 mrk. ja wanainimeste warjupaiga peale 56 185 marka.

Linna hoolekandeosakond nõuab käesolewal aastal wäljaminekuid üleüldse 15 212 937 marka. Mõnesuguseid sissetulekuid selles osakonnas oleks 487 456 marka 50 penni, nõnda et linnal juuremaksta tuleb 14 725 480 marka 50 penni.“

„Linnaköögi tegewus jaanuarikuul. 12 528 lõunat ja 4630 liitrit suppi wälja jagatud. Linnaköök on selle aasta jaanuarikuul tarwitajatele wäljajaganud 12 528 lõunat ja 4630 liitrit suppi. Lõunasöögi hinnaks oli kunni 7. jaanuarini 12 marka ja peale selle 15 marka. Supi hinnaks oli 5 marka liiter ja arestimajadele, kuhu saadetawal supil lihatükid sees, 7 marka liiter.“

„Tiisikusehaiguse wastu wõitlemiseks kawatsetakse ametisse seada õde, kes haigetele nõuandega abiks oleks. Terwishoiu-osakonna poolt on ka haigete registreerimine sisseseatud. Linnawalitsus palub wolikogult nimetatud otstarbeks 68 tuhat marka krediiti.“

Soe- ja sugutõved ja mida neist teadma peaks

19. veebruari Tallinna Teataja hoiatas Venemaalt Eestisse jõudnud tüüfusenakkuse ehk soetõve eest ning kutsus üles kõiki noori ja pisut vanemaid ennast suguhaiguste teemaga kurssi viima, et osata seeläbi end salakavala vaenlase eest kaitsta.

„Plekiline soetõbi jälle Tallinnas. Wenemaalt on siia tulnud optantide läbi soetõbi jälle Tallinna toodud. Nagu terwishoiu peawalitsusest kuuleme, on siin juba 6-7 plekisoetõbe juhtumist ette tulnud. Optantide eshelonis, mis 6. weebruaril Peterburist ja teises, mis 12. weebruaril Moskwast wälja tuli, on seda haigust ette tulnud. Nende eshelonidega Narwa jõunud optante peetakse karantiinis tarwilik aeg kinni.

Kodanikud omalt poolt wõtku kõik abinõud selle kardetawa taudi laialilagunemise wastu ette. Kõige tähtsam on – puhtuse pidamine. Wenemaalt siiajõudwate isikutega ümberkäimises oldagu äärmiselt ettewaatlik.“

„Loengud suguhaiguste kohta. Suguhaiguste wastu wõitlemiseks korraldab ülemaaline naisliit 27. veebr. algades 4 pühapäeva järgimööda riigiteenijate seltsi ruumides, Mündi tän. nr. 2 maksuta rahwalikka loenguid suguhaiguste tundemärkide, külgehakkamise ja hädaohtlikkuse selgitamiseks. Loengute ettekandmise wõttis lahkesti oma peale sellel alal wilunud ja hästi tuntud arst Dr. Harry Rütman. Loengud on eraldi meeste- ja naisterahwastele.

Need on meil wist esimesed loengud sellel alal, kuna aga just praegusel ajal nende järele otse karjuw tarwidus on. Sellepärast wõib loota, et ükski, kellel meie rahwa terwis, kui üks tulewiku pantidest, südame peale, juhust tema suurema waenlasega tuttawaks saada tarwitamata ei jäta. Ärgu aga keegi arwaku, et sinna sünnib ainult nendel minna, kes haiged ehk selleks jääda kardawad, kuna teistel sellega midagi tegemist ei ole! Ei wõi keegi teada millal ja kus teda hädaoht waritseb ja waenlast õigel ajal ja õigest küljest tundma õppida on enam kui tarwilik! Ammu on ka aeg möödas, kus mõnda haigust enam häbeneti kui teist ja temast rääkida ega kuuldagi ei tahetud. Suguhaigus oli üks niisugustest, millest iseäranis noortel midagi sünnis polnud teada ega kuulda. Kuid just noored, kelle elu alles ees, peawad endid igasuguste sõjariistadega warustama ja iga asja tundmine ja teadmine on üks suurematest sõjariistadest! Sellepärast mingu eelpool nimetatud loengutele julgelt ja wabalt nii naine kui mees, neiu kui noormees.“

Trammiga vaid tööle ja tagasi, odavad riided seljas

1921. aasta kolmanda veebruarinädala viimased pealinna-elu kajastavad olulisemad sõnumid Tallinna Teataja veergudel rääkisid sellest, et Kopli-suunal liikuva trammi käigus hoidmiseks pole piisavalt küttematerjali, ent nädala lõpetamiseks positiivse noodiga mainiti ära, et peatselt olla oodata riidehindade langust.

„Kopli tramwai. Kütteainete puudusel on mõned Kopli tramwai sõidud hoopis ära jäänud. Kindlasti jääwad aga alles hommikune (kell 7) ja lõunane (kell 3 p. l.) sõit, millega ametnikud ja töölised Kopli ja linna wahet sõidawad.“

„Riide hindade langemist oodata. Et wiimasel ajal teised inimestele kõige tarwilisemad ained ning asjad hinnas alanewad, on ka riide hindade alanemist lähemal ajal oodata, sest et tema hind wäljamaa turgudel järjesti langeb. Praegusel ajal on meil riide hind ikka weel endises kõrguses. Et aga mitmed wäljaweo äriringkonnad Tallinnas riideladusid soetawad, siis wõib riide hindade langemist lähemas tulewikus oodata.“