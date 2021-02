20 protsenti õpetajatest ei ilmunud vaktsiinisüsti saama

Lääne-Tallinna Keskhaigla alustas Tallinna haridustöötajate vaktsineerimist - kolmapäevasel esimesel vaktsineerimispäeval tegid Lääne-Tallinna Keskhaigla meedikud koroonaviirusevastase kaitsesüsti 265 haridustöötajale kümnest Tallinna üldhariduskoolist, samas ligi 20 protsenti kutsututest süstimisele ei tulnud.

Vaktsineerimist koordineeriva nakkusarsti doktor Helen Mülle sõnul kulges kolmapäevane vaktsineerimispäev sujuvalt ja positiivsete meeleoludega. „Vaktsineerima tulnud haridustöötajad olid eelnevalt kenasti informeeritud. Neil, kel oli vaktsineerimist puudutavaid küsimusi, oli võimalik neid kohapeal arutada infektsioonhaiguste arsti doktor Kersti Kinkiga, kes viibis vaktsineerimise läbiviimisel,“ ütles Mülle.

Murekohana tõi ta välja, et oodatud 325 haridustöötajast ei jõudnud erinevatel põhjustel kohale 60 inimest. „Haigestumise või isolatsioonis viibimise korral tuleb kaitsesüstimine edasi lükata, kuid paneme südamele, et oluline on vaktsineerijat oma mittetulekust ette teavitada, et vaktsineerimist saaks paremini planeerida,“ lisas ta.

Lääne-Tallinna Keskhaigla korraldab COVID-19 kaitsesüstimist vastavalt vaktsineeritavate arvule kas Mustamäe tervisekeskuse koolitussaalis või konkreetses õppeasutuses kohapeal. Vaktsineerimise toimumise aja ja koha lepib haigla kokku iga kooliga eraldi.

Helen Mülle täpsustas, et COVID-19 vaktsineerimist planeerides arvestatakse ka haridustöötajate vanusega. „Üle 70-aastaste kaitsesüstimiseks kasutame Moderna vaktsiini, nooremaid haridustöötajaid vaktsineerime AstraZeneca vaktsiiniga. Neile, kel on varem esinenud mõne süstitava ravimi suhtes anafülaksiat ehk rasket ülitundlikkuse reaktsiooni, korraldame vaktsineerimise haiglatingimustes ja jälgime patsienti pärast kaitsesüstimist pikemalt, et tagada maksimaalne ohutus,“ tõi ta välja.

Vajadus haiglatingimustel vaktsineerimiseks lepitakse igaühega kokku personaalselt pärast arstiga konsulteerimist.

Lääne-Tallinna Keskhaiglale praeguseks edastatud nimekirjades on 1071 inimest 29 Tallinna üldhariduskoolist. Plaani järgi saavad nad esimese doosiga vaktsineeritud 25. veebruariks.