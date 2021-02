"Supiköök on mulle päästerõngaks," kinnitab töövõimetu Aleksei häbenemata. "Olen küll invaliid, kuid käin siin iga nädal hea meelega abiks, ei taha kodus käed rüpes istuda," lisab Vladimir. Supiköögi abi vajavad teiste seas paljud kõrgharidusega pensionärid, üksikuks jäänud inimesed ja paljulapselised pered.

Punase Risti Tallinna selts Eha tänaval pakub abivajajatele viiel päeval nädalas kohapeal valmistatud rammusat suppi, mis on paljudele ainus soe söök päevas. Vladimir (62) on invaliid, kes käib siin supiköögis juba üle kuue aasta.

Enne invaliidiks jäämist töötas mees veoautojuhina, aga 1996. aastal haigestus ta tuberkuloosi, kaotas töövõime ning tegi läbi karmid "ellujäämiskursused".

"Mul suri ema, varsti pärast seda ka elukaaslane, ning ma hakkasin jooma," meenutab Vladimir. "Sattusin isegi vanglasse valesüüdistuse tõttu ning jäin ilma oma korterist Lasnamäel. Vabanesin vanglast – ja korterit lihtsalt pole enam! Midagi ei saanud teha," räägib ta, kuidas alates 2008. aastast hakkas elu kiiresti allamäge veerema. "Tekkisid probleemid jalaga – tromboos, varikoos –, no mis tööd sa enam teed, jalg valutas kogu aeg. Siis sattusin tänavale, ööbisin kodutute varjupaikades… Päeval kondasin niisama mööda linna ringi, elul polnud suurt mingit mõtet."

Pisku pensioniga on keeruline

Vladimiri elu muutus aastal 2014, kui ta kohtus Tallinnas tegutsevate Ema Teresa õdedega, kelle üks missioon on päästa alkoholisõltuvuses inimesi.

"Tänu neile olen elus – läksin ravile Peterburi ja alates 2015. aastast ei ole ma enam tilkagi võtnud," selgitas mees. "Ravi kestis täpselt 28 päeva, seal on rehabilitatsiooniprogramm ja juhendajad, aga eelkõige sõltub kõik ikkagi iseenda tahtmisest."

Õdedest ja oma elumuutusest rääkides lähevad Vladimiril silmad särama ja nüüd lööb ta lauale tõelise trumbi.

"Mäletate, kui 2018. aastal käis paavst Tallinnas? Mina olin üks neist viiest abisaajast, kes temaga kirikus kohtus!" Mees võtab ettevaatlikult taskust ümbriku ja sealt foto, millel on jäädvustatud tema elu suursündmus, ning näitab palvehelmeid, mille paavst talle kinkis.

Oma kõnes Peeter-Pauli kirikus pöördus paavst ka Vladimiri poole isiklikult. Paavst ütles, et võimalus, mille Vladimir sai, näitab sedagi, kui tähtsad on inimestevahelised suhted ja üksteisega kokku kuulumise tunne. Pärast seda on Vladimir teinud kõik, et olla jõudumööda abiks ka teistele.

"Ma olen invaliid ja püsivalt tööl käia ei saa, aga mul on tänu linna sotsiaalosakonna abile korter Põhja-Tallinnas Paljassaare sotsiaalmajas – täitsa omaette tuba," selgitab ta. "Käin iga nädal hea meelega abiks nii siin, Punase Risti supiköögis, kui ka Teresa ordu õdedel. Kuna mu pension on väike, siis pandi mind supiköögi nimekirja. Teen hea meelega kõike, mida saan – köögis abistan kokkasid, aitan tõstmisel, pakkimisel. Ei kujuta ette, et istuks kodus käed rüpes. Tegelikult peaks ajalehes rohkem kirjutama tavalistest inimestest, sellest, kuidas me elame ja millised probleemid meil on. Üle 60-aastastest ei räägita peaaegu üldse – kirjutage sellest, millist elu lihtsad inimesed linnas elavad."

Maitsvad supid ja tubli kokk

Supi järele tulevad inimesed pole kuigi sõnakad – vaikselt pakitakse oma hommiku- või lõunasöök kotti ja pöördutakse minekule. Mõne sõna soostub ütlema ja kaugemalt pildile jääma nooremapoolne läkiläkis meesterahvas, kes ütleb vaikselt, et siinne supp on tõesti väga maitsev. Ta elab Mustamäel ja töötab kaupluses teenindajana. "Ma töötan poes – olen nii kassas, saalis kui ka laos," märgib ta. "Siin supi järel käin siis, kui mul on vabad päevad või puhkus." Ka hallis palitus vanem naine jääb tagasihoidlikuks. "Käin siin iga päev ja üldiselt on supp maitsev, kuigi oma kodus tehtu maitseb ikka paremini," naeratab ta kohmetult.

Töövõimetu Aleksei, kes vajab abi kroonilise tervisehäda tõttu, käib Eha tänaval sooja supi järel iga päev. "400-eurose pensioniga on võimatu ära elada, sellest jagub täpselt kaheks nädalaks – supiköök on mulle päästerõngaks," kinnitab Aleksei häbenemata.

EPR Tallinna seltsi juhatuse aseesimees Peeter Lepp selgitab, et supiköögi töö on korraldatud koostöös linna sotsiaal- ja tervishoiuametiga. "Supikööki tulevad inimesed, kellel on linna sotsiaalosakonnast saadud toidutalongid," selgitab Lepp. "Koroona tõttu on paljud pered raskes olukorras ning supiköök töötab viis päeva nädalas ka piirangute ajal. Praegu saab siit oma igapäevase sooja supi 140 inimest."

Lepa sõnul ei käi supiköögis asotsiaalset rahvast ja kõik on väga diskreetne. Abi vajavad paljud kõrgharidusega pensionärid, üksikuks jäänud inimesed, paljulapselised pered. "Siin on neil turvaline käia. Invaliidid, vanemad mehed, kel kõndimisel kepp abiks, nad ju ei keeda ise endale kodus suppi," märgib Lepp, kelle kinnitusel on oluline, et paljud inimesed on Punase Risti keskuses käinud juba mitu aastat ning kogu tegevus toimub organiseeritult. Nüüd, koroonaajal, nõutakse kõikidelt maski, inimesed tulevad kohale hajutatult, nii ei teki suuremaid seltskondi ega reegleid rikkuvaid kontakte. Suppi jagab selts aasta ringi, ka suvel igal tööpäeval.

"Nad tulevad hea meelega ka appi, kui on vaja näiteks midagi pakkida või raskeid asju tõsta," ütleb Lepp. "Tavaolukorras saavad inimesed keskuses käies omavahel tuttavaks, jagavad üksteisega oma lugusid, kuidas nad on elu hammasrataste vahele jäänud. Peale materiaalse abi on ju oluline ka omavaheline suhtlemine."

Tähtpäevadel lisapakid

Nii Vladimir kui ka Aleksei kiidavad väga kokk Nataljat, kes valmistab ja jagab iga päev kõikidele sooja eine kohapeal välja. Natalja ise jääb tagasihoidlikuks – koka töö on nagu koka töö ikka, aga muidugi annab ta oma parima selleks, et supp tuleks maitsev.

"Toidud ei ole keerulised ning suuri erinevusi suvel ja talvel valmistatava vahel ei ole – mina pakun seda suppi, mis menüüs on," selgitab ta. Menüü on köögis seina peal üleval ning iga päev pakutakse eri suppi, näiteks kartulisuppi makaronidega, värskekapsaborši, hernesuppi, kodust kalaseljankat ja hapukapsasuppi. Koka enda lemmik on kodune kalaseljanka.

Suppide maitsvusest annab tunnistust seegi, et peaaegu kõik nimekirjas olevad inimesed tulevad iga päev oma supile korralikult järele. "Kõik need 140 inimest jõuavad peaaegu iga päev siia kohale, vaid vahel harva mõni ei tule. Üldiselt tullakse siia üle terve linna – kesklinnast Kristiine, Mustamäe ja Lasnamäeni. See on inimestele väga suur asi, nii mõnelegi ju ainus soe söök päevas," räägib Lepp. Tema sõnul on nende supi suur pluss see, et seda valmistab kvalifitseeritud kokk kohapeal köögis, mitte ei tooda toitu kohale suurtes termostes. "Meie supp on kindlasti linnas pakutavatest kõige rammusam, ühe supiportsjoni suurus on pool liitrit ja sinna juurde pakutakse muidugi ka leiba."

Lepp ise on Punase Risti Tallinna osakonnas toimetanud juba üle 15 aasta. Supiköök on ainult üks osa tööst, mis siin peamiselt vabatahtlike jõududega ära tehakse. "Tähtpäevade puhul teeme oma abivajajatele lisapakid, kus on hügieenitarbed ja esmavajalikud toiduained – muidugi ei jaga me neid tänavalt sisse astuvatele juhuslikele inimestele," selgitab ta. "Sotsiaalosakonnad teavad ju täpselt, kes abi vajavad, ega meie ei oska neid ise üles otsida."

Toetavad kampaaniad

Viimaste jõulude ajal kavandas EPR Tallinna selts koostöös linna sotsiaal- ja tervishoiuametiga projekti "Jõuludeks toiduabipakid Punase Risti supiköögi klientidele". Jaanuaris aidati läbi viia Alwaysi ja Punase Risti projekti, millega toimetati koolidesse vähekindlustatud peredes sirguvatele neidudele 34 800 tasuta hügieenisidet.

"Meie üks tuntumaid on Rimi kampaania – kauplustes on kassade juures karp, kuhu inimesed saavad oma allesjäänud mündid panna," mainis Lepp. "Niimoodi koguneb päris arvestatav summa, mille eest varutakse abivajajatele, ka neile samadele supiköögi klientidele hügieenitarbeid ja toiduaineid. Tallinna selts tegeleb ka noorte ja probleemsete lastega, kellele korraldatakse näiteks kootöös Kanutiaia noortemajaga suvelaagreid ja mitmesuguseid üritusi."

Kohaliku mastaabiga abitegevuste kõrval toimub ka laiem töö, millega inimesed saavad aidata hädasolijaid üle maailma – detsembris koguti annetusi Horvaatia maavärinas kannatada saanud elanikele.

Väga oluline on ka elanikke väljaõpe esmaabi andmiseks – Eha tänava majja saavad üle Tallinna linna nii asutused, koolid kui ka eraisikud tulla esmaabikoolitustele oma teadmisi värskendama-täiendama. "Igas ettevõttes peab olema keegi, kes oskab esmaabi anda – see on töökollektiivides väga vajalik asi," tõdeb Lepp.

Abivajajatele pea 90 000 supiportsu aastas

• Supikööke on Tallinnas kaks, neist üks asub Lasnamäel Pae 19 ning teine Põhja-Tallinnas aadressil

Eha 8.

• Pae tänava supiköök on avatud tööpäevadel kl 11–14 ja nädalavahetustel kl 12.30–14, sinna võib igaüks kohale minna.

• Eha tänava supiköögis jaotatakse toitu talongide alusel, köök on avatud tööpäevadel kl 9–11. Talongide taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosava-litsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

• Supiköökides käib toidu järel 150-200 inimest päevas.

• Tänavu toetab linn supikööke üle 155 000 euroga. Selle eest saavad abivajajad 53 777 portsu supiköögis söömiseks ja oma nõusse kaasa 35 420 portsu toitu.

BEŠKINA: Linn soovib elanike vaesust ennetada

Tallinna sotsiaalhoolekande kaudu on võimalik taotleda 17 eri toetust.

"Kui me räägime peredest, kus on üks vanem või mõlemad jäänud tööta, siis peamiselt neist koosnebki see abisaajate ring. Nemad saavad linnaosade kaudu abi. Linna eesmärk on ennetada seda, et inimene vajub vaesusesse – selleks ongi need toetused välja töötatud," ütles abilinnapea Betina Beškina. Tallinna sotsiaalhoolekande kaudu on võimalik taotleda 17 eri toetust. Näiteks makstakse sünnitoetust, pensionilisa, toimetulekutoetust ning sissetulekust sõltuvaid toetusi. Viimased on möödunud aastaga peaaegu kahekordistunud: kui varem oli nimetatud abi saajaid 7000, siis mullu kasvas see summa üle 12 000. Tutvu toetustega tallinn.ee