Adik Levin: õues hingatud hapnik toob rõõmuhormoonid

"Koroonaviirus on asetanud nii lapsed kui täiskasvanud väga raskesse olukorda, aga samal ajal on meid õnnistatud ka harukordselt toreda talvega. Meil on lund ja see meelitab tõesti välja!" tõdes lastearst Adik Levin.

"Koroonaviirus on asetanud nii lapsed kui täiskasvanud väga raskesse olukorda, aga samal ajal on meid õnnistatud ka harukordselt toreda talvega. Meil on lund ja see meelitab tõesti välja!" tõdes lastearst Adik Levin.

"Need lapsed, kes praegu kodus enamasti arvuti taga istuvad ja vähe liiguvad, jäävad tõelisest lõõgastusest ilma. Värske õhk ja füüsiline koormus on see, mida organism tervena püsimiseks vajab. Väga hea talv aitab koroona surnud ringist välja, sellele peaks mõtlema iga lapsevanem. Värskes õhus liikumine on väga kasulik meie lihastele ja meie ajule – see on hapnik meie tervisele! Liikudes paneme oma lihased tööle, nii töötab paremini ka meie ainevahetus ja positiivsed impulsid jõuavad ajju. Õues hingatud puhas hapnik vabastab rõõmuhormooni serotoniini," sedastas kogenud lastearst rõõmusõnumi.