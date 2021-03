Ajaloolane David Vseviov: koduvägivalla ohvreist enamik on naised

"Selles ringkonnas, kus mina liigun, pole mulle kunagi tundunud, et naistel ja meestel pole võrdseid võimalusi. Kui aga heita pilk statistikale, siis paljudes eluvaldkondades on seda lõhet näha," tõdes ajaloolane David Vseviov.

"Palkade suurus sõltub paljuski erialadest. Lasteaia kasvatajate keskmine palk on tinglikult näiteks keevitaja keskmisest madalam. Traditsiooniliselt on kujunenud, et nende erialade valdav osa töötajaist on kas naised või mehed. Juba see toob lõhe välja! Nii võime rääkida mitte ainult soolisest, vaid ka strukturaalsest ebavõrdsusest," märkis Vseviov, kelle arvates on ühiskonnas tõsiseks probleemiks kujunemas koduvägivald, kus enamus ohvreist on paraku valdavalt naised.

Naistepäeva tähistamisega on Vseviovil enda sõnul väga omapärane suhe.

"Minu ema sünnikuupäev on 8. märts. Seega nõukogude ajalgi, soovimata küll osaleda kampaanialikus naistepäeva tähistamises, seisin ma sel päeval lillepoes järjekorras. Arvan, et tänapäeval on naistepäev ideoloogia seljatanud. Oma abikaasale aga kingin ma lilli tunduvalt sagedamini kui üks kord aastas."

Eesti on Euroopa Liidu suurima palgalõhega riik, siin erinevad naiste ja meeste palgad tervelt on 23%. Pealinn uuris naistepäeva puhul, kuidas on Eestis üldse lood meeste ja naiste võrdsete võimalustega.