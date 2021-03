„Eluasemelaenu võtavad kõrgema palgaga inimesed, kuid kriisis said pihta madalapalgalised. Seetõttu on eluasemelaenude turg kiiresti taastunud. Tarbimislaene on seevastu vähem väljastatud – nii kiirlaene kui ka järelmakse,“ ütles Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Eluasemelaenude turg on Raudsaare hinnangul olnud väga aktiivne, osad tehingud, mis kevadel-suvel jäid tegemata, tehti viimases kvartalis. Teine põhjus on tema arvates selles, et paljud uusarendused saidki aasta lõpus valmis.

Ühisrahastus on Raudsaare sõnul kasvav sektor, aasta lõpus kasvas nende rahastumaht korralikult. Hoiu-laenuühistute kasv seevastu peatus, kuna üksikute ettevõtete probleemid mõjutasid kogu turgu ning usaldust nende vastu.

Eestis kasutati palju riiklikke otselaene ning vähem garantiisid, siiski võrreldes pangalaenuga on see 5 protsenti kogu turust. „Suur osa laene võeti eesmärgiga teha pikaajalisi investeeringuid,” ütles ta.

Ta tõi välja, et turu keskmisest olid riiklikud laenud suhteliselt soodsamad. Siin nägi Raudsaar isegi ohte, sest eralaenude turg kasvas hästi ning riigil ei tasuks tema hinnangul minna madalama hinnaga seda rikkuma. See võib konkurentsiolukorda kahjustada ning võib tõrjuda välja mõne panga. „Erasektor tunneb kliente paremini ja oskab paremini hinnata projektide tasuvust. Väga hädas olevale ettevõttele ei pruugi laen üldse olla parim võimalus,” hoiatas ta.

Pensionirahaga makstakse kinni tarbimislaen

Pealinna küsimusele, kuidas mõjutab teise samba vabakslaskmine laenuturgu, vastas Raudsaar, et mingi osa laenu väljavõetavast rahast jõuab eluasemeturule. „Kindlasti on sellel mõju,” sõnas ta. Teise võimalusena tõi ta välja, et osad inimesed kasutavad pensioniraha tarbimislaenude tagasimaksmiseks, kuid praktika näitab, et varsti võetakse uus tarbimislaen. Omaette seigana tõi ta välja, et teise samba reform oli tõukejõud, et investeerimistoodete tasud langesid. Samuti prognoosis ta, et investeerimistooteid tuleb juurde. „Tasub olla ettevaatlik, sest tuleb heas usus investeerimistooteid, kuid tuleb ka petuskeeme,” sõnas ta. Hoiu-laenuühistute järelevalve peaks Eesti Panga sõnul karmistuma.

„Konkurents eesti pangandusturul on väiksem kui mujal Euroopa Liidus. Põhjuseks on riigi väiksus, kuna turule lihtsalt mahub vähem panku. Tulemuseks on siis kõrgemad intressid,” ütles Raudsaar.

Raudsaar osutas, et Eesti Pangandusturg on kontsentreeritud ning konkurents on tagasihoidlik, ent kontsentratsioon siiski väheneb viimasel ajal. „See ei tähenda automaatselt konkurentsi suurenemist, ent väheneb sõltuvus üksikute turuosaliste käitumisest. See võimaldaks laenuintresse alla tuua,” märkis ta.

Kodumaised väikepangad kasvavad kiiresti

Positiivse trendina tõi ökonomist välja, et meil on mitu kodumaist väikepanka, kes on kiiresti kasvanud, suisa turu keskmisest kiiremini. Kõige markantsemalt tuleb see välja tarbimislaenude sektoris, kus mitu aastat järjest kasvab kodumaiste pankade turuosa. „Konkurentsi surve on olnud madal ning seetõttu intressimäärad tõusid,” muretses ta. „Euroala väga madal intressitaseme juures võiks laenuvõtja oodata madalamat intressi.”

Rääkides pangandusturust üldiselt osutas Raudsaar, et suurpangad loodavad kasvada turuga sünkroonselt, ent ambitsioonikad väikepangad loodavad kasvada kiiremini, mis kasvatab konkurentsi. „Siiski pole selle mõju laenu hinnale suur, sest väikepangad ei suuda veel võistelda suurpankadega,” märkis ta. Siiski tõi ta välja olulise erinevuse, et väiksemad pangad, kes kiiresti kasvavad, edestavad suurpanku teistes kriteeriumides – suurem vastutulek ja kiirem laenuotsus.

Rääkides likviidsusest sõnas ökonomist, et olukord on hea – pankades on rohkem hoiuseid, kui raha, mis on välja laenatud. „Hoiused on väga kiiresti kasvanud, seega rahastuse poole pealt pole piiranguid,” sõnas ta.

Koroonaviirus on jätnud oma jälje ka laenuturule, ent Raudsaare sõnul pole see olnud nõnda suur, kui oleks võinud karta. Ta meenutas, et viiruse esimese laine ajal oli ebakindlus väga suur ja see mõjutas pankade riskitaluvust ning pangad karmistasid seetõttu oma laenustandardeid. Teise laine ajal karmistamist ei toimunud, vastupidi laenu standardeid on hoopis leevendatud ning oleme kriis eelses olukorras.

Ta meenutas ka seda, et kui kriis algas, oli ettevõtetel raske laenu saada, ent eelmise aasta teises pooles olukord paranes. Eestis oli rahastuse kättesaadavuse langus isegi väiksem kui mujal Euroopas. Eraldi tõi ta välja sellised sektorid nagu turism, majutus ja toitlustus, mis said kriisis tugevasti pihta ning on seega ka laenu saamisega raskustes - nende jaoks on laenu hind tõusnud.