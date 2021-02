Algab konkurss 2021. aasta toidupiirkonna leidmiseks

"Teen sügava kummarduse kõikide tublide toidupiirkondade ees, kes on andnud olulise panuse Eesti tutvustamisele toidutraditsioonide ja kohalike maitsete kaudu," sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul annab toidupiirkonna tiitel hea võimaluse kutsuda huvilisi oma piirkonnaga lähemat tutvust sobitama. "Kohalik toit ja toidutraditsioonid on üks piirkonna olulisemaid sümboleid ning iga-aastane konkurss Eesti toidupiirkonna valimiseks aitab edukalt neid traditsioone tutvustada," ütles minister.



2021. aasta Eesti toidupiirkond kuulutatakse välja kevadel, mil valitud maitsete aasta kandjale antakse pidulikult üle tiitel ja rändkahvel. Eesti on varasemalt saanud lähemat tutvust teha Hiiu-, Peipsi-, Pärnu- ja Vana-Võromaa maitsetega; praegu on kahvlihoidjaks veel Haapsalu ja Läänemaa, mulluse aasta toidupiirkond.



"Teen sügava kummarduse kõikide tublide toidupiirkondade ees, kes on andnud olulise panuse Eesti tutvustamisele toidutraditsioonide ja kohalike maitsete kaudu. Ootame põnevat ja rikastavat maitsete aasta programmi ka 2021. aasta toidupiirkonnalt," lisas Kruuse.



Konkursile esitatud ettepanekud vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon. Ettepanekus tuleb kirjeldada, kuidas kavatsetakse aasta jooksul kohalikke maitseid esile tõsta ja neid tutvustada. Lisaks tuleb kandideerijal läbi mõelda aastane ürituste kava ehk maitsete aasta programm, mis ühendab toitu teiste kohalike üritustega ning kutsub aasta jooksul inimesi toidupiirkonda külastama ja kohalikku sööki maitsma. Programmi koostamisel on tänavu oluline mõelda lahendusele, kuidas viia toidupiirkonna sõnum inimesteni ka juhul, kui suuri rahvarohkeid üritusi ei ole võimalik korraldada.



Alates 2016. aastast toimunud Eesti toidupiirkonna valimine on kujunenud iga-aastaseks traditsiooniks, mis aitab tutvustada eri piirkondade toidukultuuri ning ühtlasi edendada kohalikku väikeettevõtlust ja turismimajandust.



Täpsem teave ettepanekute esitamise kohta on Eesti toidu veebilehel.