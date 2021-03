Täna, 1. märtsil avanes väikeprojektide taotlusvoor hasartmängusõltuvusega inimestele suunatud tegevuste toetamiseks.

Eestis on hasartmängudega kokku puutunud iga teine inimene ning tõenäolise patoloogilise hasartmängimise risk elanikkonnas on 7 protsenti, kellest vaid 5 protsenti tunnistab probleemide olemasolu ka hetkel, kuid enamasti abi ei otsita. Sagedaseim abivahend on omale mängukeelu seadmine.

"Covid-19 pandeemia on kasvatanud mängukäitumist nii noorte kui täiskasvanute seas. Mängukäitumine suureneb algselt eelkõige aja veetmise võimalusena, kuid selle muutumisel probleemiks kaovad muud huvid ja naasmine kooli- ja töökohustuste juurde on raskendatud. Samal ajal on hasartmängude mängimise kasv seotud ka lootusega oma majanduslikku olukorda parandada, kui tööalased võimalused on vähenenud," sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Käthlin Mikiver.

Hasartmängu maksu laekumisest toetatakse 6,5% ulatuses tegevusi, mis on suunatud võitlusele mängusõltuvusega. Toetatavad tegevused peavad olema kooskõlas ministeeriumi valdkonna arengukavade ja programmide tegevuste ja teenustega ning toetama neis seatud eesmärkide täitmist. Need dokumendid on: Rahvastiku tervise arengukava, Heaolu arengukava, Laste ja perede arengukava ja Vaimse tervise strateegia.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts ning taotlemine toimub läbi e-toetuste keskkonna aadressil [etoetus.struktuurifondid.ee]etoetus.struktuurifondid.ee. Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot ning maksimaalne taotletav toetus projekti kohta on 8000 eurot. Taotleja omafinantseering ei ole nõutav.

Väikeprojekti taotlusvoorust toetatava tegevuse kestus on kuni 12 kuud. Projekti tegevused ei või alata enne taotluse esitamise kuupäeva. Taotlusi saavad esitada kõik juriidilised isikud. Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid.