"Viljandi maantee ja Pärnu maantee vahelise kergliiklustee rajamine on järjekordne panus sellesse, et Tallinn saaks ühendatud pideva kergteede võrgustikuga," sõnas abilinnapea Kalle Klandorf.

"Tallinn on võtnud suuna rohepöördele ning kvaliteetse linnaruumi üheks oluliseks osaks on kergliiklusteede arendamine. See on vajalik nii liiklusohutuse kui ka tervisedenduse aspektist," ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Esmaspäevast algavad ehitustööd Tallinna kergliiklusteede võrgustiku uue olulise lõigu rajamiseks. Uus lõik loob ühenduse Pärnu maanteel Ülemiste järvega piirneva kergtee ning Rahumäe raudteeviaduktil algava Lääne-Tallinna kergtee vahel.

"Tallinn on võtnud suuna rohepöördele ning kvaliteetse linnaruumi üheks oluliseks osaks on kergliiklusteede arendamine. See on vajalik nii liiklusohutuse kui ka tervisedenduse aspektist," ütles Klandorf. "Viljandi maantee ja Pärnu maantee vahelise kergliiklustee rajamine on järjekordne panus sellesse, et Tallinn saaks ühendatud pideva kergteede võrgustikuga."

Ehitustööde käigus rajatakse 1,5 kilomeetri pikkune 3,5 meetri laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee, mille mõlemale küljele tuleb 0,75 meetri laiune graniitsõelmetest kattega jooksuriba. Uus kergtee kulgeb valdavalt ajaloolisel kitsarööpmelise raudtee trassil ning on muust liiklusest eraldatud. Pärnu maanteele tehakse ohutussaarega ning erivalgustusega varustatud reguleeritud ülekäigurada. Kõrge tn 1 ja Kurni põik 7 vahelisel 200-meetrisel lõigul on kergliiklustee samas ruumis piirkonna kinnistute juurdepääsuteega. Kergliiklustee ristumised Männiku teega ning raudteega Liiva raudteejaamas ehitatakse kahetasandilistena.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul tuleb uuele kergliiklustee lõigule kaks tunnelit. "Üks Männiku tee alla ning teine Liiva jaama juurde raudtee alt läbi. Rahumäe ja Liiva asumi elanike võimalused liigelda kiirelt ja ohutult kergtranspordiga tõusevad oluliselt. Mugavamaks muutub liikumine Nõmme turu suunas ning paremini avaneb Liiva elanikele Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala piirkond ning Rahumäe elanikele Järve metsa terviserajad," rääkis Šillis ning lisas, et sarnast ohutut ja mugavat kergliiklust väärivad kõik Nõmme asumid. "Järgmine suurem arenguhüpe tuleb teha Nõmme keskusepiirkonnas."

Uue kergliiklustee teenindamiseks ehitatakse Pärnu maanteele 10-kohaline ning Liiva raudteejaama 18-kohaline sõiduautode parkla. Liiva raudteejaama rajatakse bussipeatus koos tagasipöördekohaga, mis võimaldab tulevikus avada raudteejaama teenindava bussiliini. Kergliiklusteele paigaldatakse LED-tänavavalgustus ning pinkide, prügikastide ning jalgrattaparklatega varustatud puhkekohad.

Esimeses järjekorras alustatakse Liiva raudteejaama kergliiklustunneli rajamisega, mille käigus tavaliiklust ei takistata.

Ehitustöid teostab KMG Inseneriehituse AS. Projektdokumentatsiooni koostas SA Eesti Terviserajad tellimusel Teedeprojekt OÜ. Tööde lepinguline maksumus on ca 3,2 miljonit eurot ja tööde lepinguline tähtaeg on oktoober 2021.

Ehitustöödega kaasnevad ajutised liikluspiirangud, mistõttu on tarvilik järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.