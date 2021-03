Amet leidis müügilt nõuetele mittevastavad neitsioliiviõlid

Nõuetele mittevastavate oliiviõlide müük on praeguseks peatatud ja amet on müüjatele teinud kohustuseks tooted müügilt tagasi kutsuda. Inimesed saavad antud oliiviõlid viia tagasi poodi, kust need osteti.

"Amet tuvastas, et ekstra-neitsioliiviõlidena müüdud Rainbow Classico ja Speroni vastasid analüütiliste näitajate poolest neitsioliiviõli kategooriale, mis on kvaliteediomadustelt madalam kategooria," ütles Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhataja Kaija Uuskam.

Amet tuvastas järelevalve käigus kaks ekstra-neitsioliiviõli, mille kvaliteet ei vastanud nõuetele. Tooted kutsutakse müügilt tagasi.

"Amet tuvastas, et ekstra-neitsioliiviõlidena müüdud Rainbow Classico ja Speroni vastasid analüütiliste näitajate poolest neitsioliiviõli kategooriale, mis on kvaliteediomadustelt madalam kategooria," ütles Uuskam.

Hispaania päritolu Rainbow Classico (toodetud 25.10.2020, parim enne 25.02.2022) oli müügil Prisma Peremarketis. Itaaliast pärinevat oliiviõli Speroni (partiinumber L20C000697) müüs Maxima Eesti.

Nõuetele mittevastavate oliiviõlide müük on praeguseks peatatud ja amet on müüjatele teinud kohustuseks tooted müügilt tagasi kutsuda. Inimesed saavad antud oliiviõlid viia tagasi poodi, kust need osteti.

Amet teavitas rikkumistest tootjariike ning võimalikku toidupettust selgitavad edasi tootjariikide pädevad asutused.

Eelmisel aastal võttis amet kaheksa oliiviõliproovi, millest pooled ei vastanud nõuetele. Jaanuaris ei vastanud kvaliteedinõuetele oliiviõli LOIOLA Olio Extra Vergine di Oliva extra virgin olive ja toode kutsuti turult tagasi.

"Kuna oliiviõlidega on endiselt probleeme, siis oleme võtnud Euroopa Liidus nõutuga võrreldes täiendavaid proove, mille tulemused ei ole olnud samuti kahjuks kiita," sõnas Uuskam.

"Kõige olulisem on, et tarbija ei saaks petta. Kuna tarbijatel on keeruline ise oliiviõlide kvaliteedil vahet teha, siis peame ühiselt koos teiste turuosalistega seisma hea, et oliiviõlipudelis sisalduks etiketil näidatud kvaliteediga toode."

Fotod toodetest leiate meie Facebooki-lehelt: https://www.facebook.com/pollumajandusjatoiduamet