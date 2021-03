Ametiühingud: karmimad piirangud aitavad kiiremini majandust avada

Ametiühingute Keskliidu teisipäevasel juhatuse koosolekul jõudsid ametiühingute juhid tõdemusele, et teiste riikide eeskujul ajutiselt karmimate koroonapiirangute kehtestamine aitab paljudes sektorites suure tõenäosusega vältida edaspidisi karme piiranguid.

"Suvi on turismi- ning meelelahutussektori jaoks laiemalt kõrghooaeg ning selleks, et see sektor ellu jääks, on vaja nakatumisnumbrid alla saada enne suve. Iga piiranguid puudutav otsus annab tulemuse viivitusega ning kogemus näitab, et kui me tahame, et suvel inimesed end natukenegi vabamalt saaks tunda, pole kohestest karmimatest otsustest pääsu," ütles Ametiühingute Keskliidu volikogu esimees Kaia Vask.

Ametiühingute Keskliidu juhi ja Töötukassa nõukogu esimehe Peep Petersoni sõnul täna mugavaid lahendusi ei ole, kuid otsuste langetamisel peaks prioriteediks olema see, et inimesed kannataks võimalikult vähe.

"Töötukassa esitas äsja valitsusele kaks võimalikku varianti, kuidas töötajatele ja ettevõtetele piirangutest põhjustatud kahju kompenseerida. Esimese variandi puhul saame kompenseerida vaid ühe kuu ulatuses ja kitsalt sektoripõhiselt ning see on ka ainus viis, kuidas tuleksime välja Töötukassa eelarve ja reservidega. Teise variandi puhul, kui sihtimine ei ole nii täpne ning toetust makstaks pikema perioodi jooksul kui ühe kuu eest, on kõigepealt vajalik lisarahastus valitsuse poolt," rääkis Peterson.