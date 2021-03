Andres Merits: riik tuleks lukku panna ka ilma Briti tüveta

"Briti tüvi ei ole koll. Ta on igal pool Euroopas sees. Igal pool on ta kontrollitav ja hästi läbipruugitud meetmete abil," rääkis teadusnõukoja liige Andres Merits ja lisas, et Briti koroonatüvi allub hästi vaktsiinidele.

Kui eneseisolatsioonis viibiv peaminister Kaja Kallas leiab, et riik tuleks lukku panna agressiivse Briti tüve ulatusliku leviku korral, siis Merits ütles, et riik tuleks lukku panna ka ilma Briti tüveta, kuna viiruse levik on väga kõrge, vahendas BNS.

Viroloogiaprofessor Meritsa sõnul on Briti tüve levik praegu kindlasti 10 protsendi juures. "See, et meie juhtude arv suurenes 600 pealt 1300 peale, tuleb vanade tüvede levikust. Praegu võib arvata, et Briti tüvi moodustab 150 juhtu päevas. See pole kaugeltki piisav, et sellist suurt hüpet põhjustada," selgitas Merits.

Seega on tema sõnul Briti tüvi täiendav probleem. "Olukorras, kus meie olemasolevad meetmed tõenäoliselt ei ole valmis pidurdama tavalist tüve, siis kindlasti ei piisa neist selleks, et pidurdada midagi tõsisemat," selgitas ta.

Meritsa sõnul on Inglismaa ise saanud Briti tüvega hästi hakkama. Muidugi on neil pea kolm kuud olnud ranged piirangud ning alles nüüd hakkavad meetmed vaikselt leevenema. "Eesti jaoks on peamine küsimus, kui kaua riik on kinni. Ma arvan, et meie olukord on parem, sest inglased alustasid ajal, kui neid ei oodanud ees kevad ja polnud ühtegi vaktsiini," lisas Merits.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas, et praegu panevad teadlased Briti leviku kohta andmeid kokku. "Briti tüve levik on kindlasti tõusutrendis. Kui riik on lukus, siis on see kiireim võimalus nakatumine alla viia. Kas see on Briti tüvi või mitte, sel ei ole tähtsust," selgitas Lutsar.

Esmaspäevasel terviseameti pressikonverentsil märkis terviseameti nakkusosakonna juhataja Hanna Sepp, et praeguseks on Eestis tuvastatud 178 UK tüvega ja üheksa LAV-i tüvega juhtu.

Siseriikliku levikuga on avastatud 136 Briti tüve. "Tuvastatud tüvedest on Briti tüvi meil tõesti levimas. Küll aga ei saa väita, et see tüvi on süüdi haigestumuse tõusus. Põhjus on siiski meie enda käitumises ja selles, et me ei järgi nii hästi kehtestatud piiranguid ja ei pea ka kinni karantiinikohustusest," lisas Sepp.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas, et esialgsed märgid näitavad, et Briti mutanttüvi on muutumas domineerivaks. "Uuringud selgitavad välja, kui suur on selle osakaal," lisas Kiik.