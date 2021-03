Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa ütles, et iga vanem saab praeguses olukorras üle vaadata, kuidas on tasakaalus lapse vaimse tervise põhilised alustalad. "Esimene alustala on suhted teistega, eelkõige sõpradega. Võiks toetada ja julgustada, et lapsed oleksid kasvõi veebi teel ühenduses oma sõpradega, räägiksid niisama juttu või mängiksid midagi üle videosilla," sõnas Oiderma.

"Mõistagi on oluline regulaarne mitmekeskine toitumine. Kui istuda päev otsa kaugõppes arvuti taga, peab ka piisavalt liikuma, sest see toetab vaimset tervist. Iga natukese aja tagant tasub kasvõi viieks minutiks püsti tõusta ja end sirutada, valgel ajal vähemalt pool tundi õues käia. Lapsed ja noored peaksid magama öösel 9-11 tundi! Igasse päeva on hea plaanida midagi rõõmsat. Lapsega koos võiks mõelda välja midagi, mis positiivseid emotsioone tekitab: mängimine, nalja tegemine, hullamine ... Täiskasvanud saavad lastele toeks olla ka eeskuju kaudu – neilgi tasuks oma alustalasid tasakaalus hoida. Kui tundub, et lapse käitumine on muutunud või tal on igapäevatoimetustega raske hakkama saada, ei maksa karta abi otsida – esimesena võib pöörduda näiteks perearstile või lasteabi telefonile 116 111. E-nõustamist saab veebiplatvormilt peaasi.ee/kysi-noustajalt/," rääkis Oidermaa.