„Eesti suurvõistluste korraldajad on tõestanud, et viiruse levimise tingimustes suudetakse korraldada turvalisi võistlusi. Tänan korraldajaid, kes on suure töö ära teinud, et maraton saaks toimuda," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Sel pühapäeval, 21. veebruaril toimub selle talve oodatuim spordisündmus – 47. Tartu Maraton. Ott paneb osalejatele südamele, et peetaks rangelt kinni kehtivatest koroonaviirust ohjeldavatest piirangutest.

"Selle aasta talveilm on igati soosinud väljas sportimist ja paljud on taas leidnud enda jaoks suusatamise võlu. Soovin rajale minejatele palju vastupidavust ja head sooritust. Teie pingutus olgu kõigile eeskujuks, et Eesti rahvas rohkem liiguks,“ ütles kultuuriminister.

„Samas rõhutan, et need, kes maratonil viibivad, peavad kõiki reegleid järgima, sest meie epidemioloogiline olukord on jätkuvalt keeruline. Keskendume ainult suusatamisele ja väldime tarbetuid kontakte ning pingutame selle nimel, et me võimalikult kiiresti saaksime sellest kriisist välja tulla,“ lisas Ott.

Valitsus andis 19. jaanuaril Estoloppeti suusamaratonide sarja läbiviimiseks osalejate arvu erisuse. Maratonidest on suurim Tartu Maraton, mistõttu on selle toimumiseks lubatud rajale rohkem inimesi – kuni 4000 inimest pikadistantsi stardis Otepääl ning maksimaalselt 2000 osalejat lühema raja stardis Arulas. Riskide maandamise meetmed on kinnitatud Terviseametiga, mille nõuete kohaselt ei ole tänavusele Tartu Maratonile pealtvaatajad lubatud. Kohale võivad tulla vaid osalejad ning maratoni korraldamise ning teenindamisega seotud isikud.