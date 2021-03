Anneli Ott: treener peab käituma korrektselt ja olema eeskujuks

"Äärmiselt oluline on tähelepanu pöörata ka teemast puudutatud isikute abistamisele ning ennetustegevustele, et tulevikus taolisi juhtumeid vältida. Iga inimene, eriti aga laps ja noor peab spordist saama ainult positiivse mälestuse ja kasuliku kogemuse eluks," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

"Naisjalgpallurite antud tunnistused Nõmme Kalju jalgpallitreeneri käitumise osas on kahetsusväärsed ja sügavat pahameelt tekitavad. Eesti riik on võtnud kohustuse kaitsta iga last igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest. Sarnaste juhtumite puhul tuleks pöörduda politseisse," rõhutas Ott.

Tema sõnul toob treenerite eetikakoodeks muuhulgas välja, et "treener peab austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata" ning et "treener peab käituma korrektselt ning olema kõigile eeskujuks." Treenerite eetikakoodeksi rikkumise järel võib treener kaotada oma treeneritekutse.

"Alaealise seksuaalse iseloomuga tegevusele meelitamine usaldussuhet või mõjuvõimu kasutades on karistatav. Politsei saab selgeks teha juhtumi või juhtumite üksikasjad. Kui päevavalgele toodud juhtumid vastavad tõele, siis sellisel treeneril ei ole kohta Eesti spordis. Äärmiselt oluline on tähelepanu pöörata ka teemast puudutatud isikute abistamisele ning ennetustegevustele, et tulevikus taolisi juhtumeid vältida. Iga inimene, eriti aga laps ja noor peab spordist saama ainult positiivse mälestuse ja kasuliku kogemuse eluks," ütles Ott.

Tema sõnul vajab laps täiskasvanute erilist kaitset. "Eesti riik on võtnud kohustuse kaitsta iga last igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest. Selliseid juhtumeid ei tohiks eirata. Lisaks politseile tegeleb väärkoheldud laste ja täiskasvanute abistamisega Sotsiaalkindlusamet, mis pakub individuaalset psühholoogilist nõustamist, teraapiat ja tugigrupiteenust kõigile neile, kes seda vajavad," ütles Ott.

Tema kinnitusel peaksid spordiorganisatsioonid aina enam läbi viima ka ennetustegevusi Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) abil. Alates 2019. aastast on Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA kultuuriministeeriumi toetusel läbi koolitusi ja seminare ning koostab vastavaid infomaterjale. Sihtasutusel on valmimisel ka käitumisjuhised spordiorganisatsioonidele ja treeneritele, kuidas antud olukordi ennetada ja kuidas sellistes olukordades toimida. EADSE poole tuleks pöörduda ka muude spordieetikat puudutavate probleemide korral.





