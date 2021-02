Apollo Kino avab uuenenud poealaga Mustamäe kino

Laupäeval, 20. veebruaril taasavab Eesti suurim kinokett kõikide kinosõprade rõõmuks uuenenud ja suurema poealaga Apollo Kino Mustamäe, Mustamäe Keskuses.

"Meil on väga hea meel, et vaatamata väljakutseterohkele ajale kinomaailmas, oleme saanud täita klientide kaua oodatud ootuse ning laiendada Mustamäe Kino poeala," rõõmustas Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm, kelle sõnul on uus kinopood suurema kaubavaliku, modernsema sisustuse ja kliendisõbralikuma lähenemisega.

"Müügialalt leiab nüüd lisaks mitmekülgsele snäki- ja joogivalikule ka Baltikumis ainulaadsed iseteeninduslikud popkornidispenserid," lisas Ärm. "Need on uuenduslikud iseteenindusmasinad, kus kliendid saavad ise ühe nupuvajutusega sobiva suurusega karbi värske popkorniga täita. Seejuures on klientidel vabadus erinevatest maitsetest endale sobiv popcorni-mix ise kokku segada."

Kogu muu kinoteenus jätkub Apollo Kino Mustamäel nii nagu varasemalt. Kliendid saavad jätkuvalt privaatselt ja mugavalt tellida luksuslikest staaritoolidest endale sobivaid jooke, snäkke, kokteile ja smuutisid. Kinokülastajad saavad nautida maitseelamusi ka armastatud Apollo Star Lounge baaris, kus valmistatakse nii kohvijooke hinnatud käsitöökohvist kui ka värvikaid kokteile. Tellida saab ka meelepärast suupoolist Blender, MySushi, Little India ja My Döner toidukohtadest. Suvisel perioodil on avatud ka avar Apollo Star Lounge'i suveterrass.

"Ka jätkame juba varasemalt Apollo Kino Mustamäel tuttavaks saanud iseteeninduslikku kontseptsiooni, kus nüüd tänu suuremale teenindusalale ja rohkematele iseteeninduskassadele on võimalus tasuda kinopiletite ja kinosnäki eest ilma järjekorras seismata ja veelgi kiiremini," selgitas Ärm.