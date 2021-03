Ärimees Hillar Teder pääseb vahi alt vabadusse

"Tederi puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning tema vahistamine on põhjendatud. Siiski leidis kohus, et Tederist tulenevat uute kuritegude toimepanemise ohtu saab ära hoida ka elektroonilise järelevalvega," selgitas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Kuna riigiprokuratuur ei vaidlusta kohtumäärust, mis lubas korruptsioonis kahtlustatava ettevõtja Hillar Tederi vabadusse, pääseb mees hiljemalt neljapäeva hommikul trellide tagant, vahendas BNS.

14. jaanuaril andis Harju maakohus loa võtta Teder ja samas kriminaalasjas kahtlustuse saanud rahandusministri praeguseks endise nõuniku Kersti Kracht esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla. Veebruari keskel leidis aga Tallinna ringkonnakohus, et vahistamised tuleb tühistada. Kui Kracht pääses vabadusse juba 16. veebruaril, siis Teder jäi ootama kohtumääruse 15-päevast jõustumisaega.

Asendustõkendi kasutamine

Pern märkis, et kuigi kaitsjad taotlesid kohtult Tederi vahistamise tühistamist, taotlesid nad vahi alt vabastamise alternatiivina asendustõkendit – elektroonilist järelevalvet. "Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Tederi puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning tema vahistamine on põhjendatud. Siiski leidis kohus, et Tederist tulenevat uute kuritegude toimepanemise ohtu saab ära hoida ka elektroonilise järelevalvega," selgitas Pern.

"Ringkonna argumendid on prokuratuurile veenvad ning prokuratuur ei pea nende ümberlükkamist praeguses menetlusfaasis vajalikuks. Seetõttu otsustasime ringkonnakohtu määrust mitte vaidlustada. Kui kohtueelse menetluse kestel peaksid ilmnema asjaolud, mis viitavad Tederi vahistamise vajadusele, on meil võimalik seda maakohtult uuesti taotleda," lisas Pern.

Võimalik korruptsioonikuritegu

12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri praeguseks endise nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.

Hillar Tederit ja Mihhail Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Hillar Tederi ning Kersti Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni, märkis riigiprokuratuur.

Samuti kahtlustatakse Hillar Tederit ja Kersti Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud kuritegude toimepanemise kahtlustused veel kahele ettevõtjale.