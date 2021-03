Arsenali keskuse Selver kasvab suuremaks

Põhja-Tallinnas asuva Arsenali keskuse Selver laieneb kahe kaupluse arvelt kasvades 450 ruutmeetrit suuremaks. Kaupluse müügisaali suurus pärast laienemist saab olema pea 2000 ruutmeetrit.

Seni Arsenali keskuses Bio4You ja CityAlko pindadel tegutsenud ärid vahetavad keskuses asukohta ning nende arvelt laiendab Selver oma müügisaali pinda. Töödega alustatakse märtsis ja need viiakse lõpule juunikuuga. Kauplus jääb perioodil avatuks ning laiendustööd kliente ei häiri.

„Põhja-Tallinna kliendi esimene toidupoe valik on Selver. Arsenali keskuse Selver ei ole erand – Selveri jaoks on see kauplus olnud edulugu. Seda kinnitab meie samm kauplusepinda laiendada ning sortimenti rikastada. Klientide oodatud soov saab algavate laiendustöödega täidetud,“ ütleb Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp.

Arsenali keskuse tegevjuht Aadu Oja: „Arsenal asub kiiresti arenevas piirkonnas, kuhu ei ehitata ainult üksikuid maju, vaid planeeritakse terveid linnakuid. Üha suurenev elanike arv on märgatav ka keskuse külastusnumbrites, seda isegi 2020. aastal, kui paljude keskuste külastatavus valdavalt langes. Nii kiiresti kasvavas piirkonnas on loomulik, et nõudlus laia valikuga supermarketi järele suureneb ning meil on hea meel, et koostöös Selveriga saame siinsetele elanikele veelgi paremat teenust pakkuda.“

Ehitustööd algavad märtsi keskpaigas ja nende planeeritav valmimistähtaeg on juuni teises pooles.

Selveri laienemisega kolivad keskuse sees ümber kolm kauplust ja teenusepakkujat.

Arsenali keskus avati 2016. aasta oktoobris endise relvatehase renoveeritud hoones aadressil Erika 14, Põhja-Tallinn. Uhkes punastest tellistest klassitsistlikus hoones tegutseb täna üle 50 rentniku, nende hulgas kaheksa söögikohta, kaheksa outlet-kauplust ja 20 kontorit hoone II ja III korrusel.

Eesti kapitalil põhinevasse Selveri jaeketti kuulub Eesti suurima kojuveopiirkonna ja käibega e-pood ning 72 kauplust, mille all on 114 000 ruutmeetrit müügipinda. Selveri kett kuulub börsiettevõtte Tallinna Kaubamaja gruppi. Selver annab tööd ca 3200 inimesele. 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 525,6 miljonit eurot ning kliendid tegid aasta jooksul 40,8 miljonit ostu.