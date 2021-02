Arstide liit esitleb juubeli puhul raamatut "Arstide liidu sajand"

Eesti Arstide Liit (EAL) esitleb 28. veebruaril liidu sajanda sünnipäeva puhul Tartu Ülikooli muuseumis raamatut "Arstide liidu sajand" ja EAL 100 postmarki.

Esmakordselt jõuab lugejani terviklik ülevaade arstide liidu tegevusest koos meenutustega sellest, kuidas arstkonna koostöövaim on kestnud ka üle raskete aegade, teatas liidu tegevjuht Katrin Rehemaaa kolmapäeval. Raamatu autor on meditsiiniajaloolane Ken Kalling, oma meenutused on kirja pannud ka mitmed kolleegid.

Kell 13 algavale esitlusele saab liit kutsuda vaid mõned külalised, kuid teeb ka avaliku veebiülekande ja pakub meediakanalitele võimalust seda näidata.

Arstide liit loodab Rehemaa sõnul, et meedial jätkub meie sünnipäeval ja kogu juubeliaastal tähelepanu arstidele ja arstide liidule. "Arvestades keerulist aega, püüame teile nii palju abiks olla kui võimalik. Oleme veendunud, et paljudel meie liikmetel on oma ametist, kriisist ja elust palju huvitavat rääkida. Paljudel teist on arstide seas oma tuttavad, kellelt infot saada. Pakume omalt poolt võimalust vahendada arstide kontakte ja anda soovitusi, kes on neil päevil kättesaadavad. Mitmed meediakanalid on juba kontakti võtnud ja kokkuleppeid saanud," rääkis Rehemaa.

Üks juubeliaasta peasündmusi – Eesti Arstide Päevad – toimuvad 17. ja 18. septembril Tallinnas Noblessneris. Rohkem teavet üritustest leiab EAL kodulehelt https://arstideliit.ee/eesti-arstide-liit-100.