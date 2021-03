AS Hoolekandeteenused avaldab piirangute ajal tervisliku koduse menüü

"Näiteks eelmisel aastal vähendasime kogu ettevõtte peale nii liha kui ka piimasaaduste söömist 10 tonni võrra, selle arvelt saime tõsta puu- ja juurvilja kogust," sõnas AS Hoolekandeteenused toitlustusjuht Oliver Seen.

Alates sellest nädalast avaldab AS Hoolekandeteenused kõigi kodukontorites olevate inimeste toetuseks igal nädalal kuni piiranguteaja lõpuni terve nädala menüü, et inimesed saaksid kodudes lihtsate retseptide järgi valmistada tasakaalustatud ja taskukohast toitu.

Koroona leviku takistamiseks on väga oluline planeerida mitme päeva menüü ette, et harvem poes käia. Menüü aitab ka vähendada toidu valmistamisele kuluvat aega ja toidu raiskamist.

Seen on olnud peakokk mitmes restoranis. "Vaatamata koka haridusele on ka mul keeruline leida ideid, mida perele piirangute ajal kolm korda päevas süüa teha. See ei tähenda, et kodudes peaks täpselt meie menüüd jälgima, aga loodetavasti annavad meie retseptid inimestele häid mõtteid," lisas Seen.

"Meie teenuseüksustes üle Eesti elab 1800 psüühilise erivajadusega klienti ja meie elanikele mõeldud menüüdel on mitu suurt plussi. Esiteks, kuna elanikud osalevad toidu valmistamises, on retseptid suhteliselt lihtsad ja kiired. Teiseks on menüü nii koostatud, et see oleks vaheldusrikas, tervislik ja annaks vajalikus koguses toitaineid. Oleme järjest suurendanud puu- ja juurvilja osakaalu meie menüüdes. Näiteks eelmisel aastal vähendasime kogu ettevõtte peale nii liha kui ka piimasaaduste söömist 10 tonni võrra, selle arvelt saime tõsta puu- ja juurvilja kogust. Kolmandaks, kuna erivajadusega inimesed ise tasuvad meil elades toidu ja majutuse eest, on menüü tehtud võimalikult taskukohane."

Lihtsuse huvides on retseptide juurest ära jäetud leivatooted ja joogid, mille osas on tavaliselt kodudes oma harjumused välja kujunenud. Samuti ei ole menüüdes eraldi välja toodud vahepalasid, näiteks värskeid puu- ja juurvilju, mida kindlasti tasub päeva jooksul pakkuda.

Menüü ja retseptid leiab meie kodulehelt.