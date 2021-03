BORIS: Vaktsineerimine on väga tõhus lahendus

"Mina pooldan vaktsineerimist ja arvan, et see on hetkel tõesti väga tõhus lahendus, muidu võib praegune olukord väga nukralt lõppeda," rääkis Boris sellest, kui oluline on inimestel lasta end vaktsineerida.

Boris selgitas, et küsimus ei ole selles, kas lockdown on vajalik, vaid hoopis selles, et miks piirid jäävad lockdownist hoolimata lahti, võimaldades inimestel reisida. "Kas inimesed siis välismaalt ei või kodumaale viirust tuua?" küsis Boris.

