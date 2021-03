Briti parlamendi liikmed nõuavad naistele turvalisemat keskkonda

ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise üksuse poolt läbi viidud uuringu järgi on 97% Suurbritannia naistest vanuses 18-24 kogenud seksuaalset ahistamist ning 80% kõigist vanusegruppidest on kogenud seksuaalset ahistamist avalikus kohas.

Suurbritannia parlamendi naisliikmed survestavad peaminister Boris Johnsonit naistevastase vägivalla ja misogüünia vastu tegutsema ning seadusandlust muutma, et teha riik naiste jaoks turvalisemaks.

Suurbritannia parlamendi naisliikmed survestavad peaminister Boris Johnsonit naistevastase vägivalla ja misogüünia vastu tegutsema, et teha riik naiste jaoks turvalisemaks, vahendas The Guardian.

33-aastase Sarah Everardi juhtum(Kenti metsast leiti kadunuks kuulutatud naise inimsäilmed) muutis alamkojas toimunud rahvusvahelise naistepäeva debati teravaks. Tosin parlamendi naisliiget jagasid liigutavaid ja ärritavaid lugusid ahistamisjuhtumitest, mida nad kogenud on. Tööparteisse kuuluv Jess Phillips luges ette 118 meeste poolt tapetud naiste nimed.

Valitsus on lubanud peagi avaldada strateegia lahendamaks naistevastast vägivalda. Peaministri pressiesindaja sõnul toimub see loodetavasti juba enne aasta lõppu.

Suurbritannia siseminister Priti Pateli sõnul mõistab ta ahistamist talunud naisi. “Need on nii võimsad lood, sest iga naine saab nendega suhestuda. Iga naine peab tundma end tänaval kõndides turvaliselt, kartmata muutuda ahistamise või vägivalla ohvriks,” ütles ta.

ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise üksuse poolt läbi viidud uuringu järgi on 97% Suurbritannia naistest vanuses 18-24 kogenud seksuaalset ahistamist ning 80% kõigist vanusegruppidest on kogenud seksuaalset ahistamist avalikus kohas.

Valitsus seisab silmitsi erakondadevahelise survega muuta karistusseadustikku selliselt, et naistevastase vägivald oleksid karmimalt karistatud.

Liberaaldemokraat Wendy Chamberlain on samuti survestanud valitsust lisama misogüünia ja vihakuriteod lähisuhtevägivallaga seotud seadustesse.

“Valitsuse väljakutse on muuta lähisuhtevägivalla seadust, mis on olnud kõne all juba neli aastat. Vajame seadusandlust, mis muudaks misogüünia vihakuriteoks. Veenge meid, et usaldusväärsetel ametikohtadel on inimesed, keda saame päriselt usaldada,” sõnas Chamberlain.

Parlamendi liige Rosie Duffield, kes rääkis eelmisel aastal enda kogemusest perevägivallaga, võrdles Sarah Everardi surma tagajärjel tekkinud kollektiivset viha ja ängistust Black Lives Matter protestidega.