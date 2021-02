Brittide loodav vaktsiin mõjub kõigile viirustüvedele

Briti ajaleht The Telegraph kirjutas laupäeval, et loomisel on universaalne vaktsiin, mis peaks mõjuma ka koroonaviiruse mutatsioonide vastu. Tõsi küll, aastaga turule oodatav vaktsiin vajab veel rahastust ja kliinilisi teste.

Briti ajaleht The Telegraph kirjutas laupäeval, et loomisel on universaalne vaktsiin, mis peaks mõjuma ka koroonaviiruse mutatsioonide vastu. Tõsi küll, aastaga turule oodatav vaktsiin vajab veel rahastust ja kliinilisi teste.

Vaktsiini töötatakse praegu välja Suurbritannias Nottinghami ülikoolis ja see võib turule jõuda umbes aasta pärast. Universaalse vaktsiini väljatöötamisega tegeleb praegu Suurbritannia ettevõte Scancell, mis on muuhulgas keskendunud ka vähivaktsiinide välja töötamisele.

Ajalehe The Telegraph sõnul toimib universaalne vaktsiin koroonaviiruse tuumas olevate valkude, mitte viiruse pinnal olevate ogavalkude molekulide vastu. Näiteks Pfizer-BioNTechi ja AstraZeneca vaktsiinid mõjuvad nimelt ogavalkudele.

Uuringu kohaselt mõjub AstraZeneca vaktsiin nõrga efektiivsusega E484K-mutatsiooni sisaldava viiruse kergete sümptomite vastu, mida on leitud Lõuna-Aafrikast ja Brasiiliast.

Välja töötatav universaalne vaktsiin ent ründaks viiruse tuumas olevaid valke, mille muundumine on märksa raskem. Teoreetiliselt võiks uus vaktsiin pakkuda kaitset mitte ainult algse koroonaviiruse, vaid selle kõigi tüvede eest.

Ajalehe The Telegraph andmetel algab Scancelli välja töötatud vaktsiini testimine inimestel tõenäoliselt selle aasta teisel poolel pärast seda, kui vaktsiini on esmalt ja edukalt testitud hiirtel. "Me ei väida tingimata, et kõne all on vaktsiin, mis on efektiivne kõigi koroonaviiruste vastu, kuid see võib nii olla," ütles Scancelli juht Gilles O’Bryan-Tear ajalehele.

Uue vaktsiini turule toomiseks vajaks Scancell partneriks suurt ravimifirmat, et vaktsiini väljatöötamise käigus viia läbi vajalikke kliinilisi uuringuid. Ühtlasi vajaks Scancell ka mitusada miljonit lisaraha.

Kui tingimused on täidetud, usub O’Bryan-Tear, et vaktsiin jõuab turule umbes aasta pärast. Ta rõhutas, et esimese koroonaviiruse vaktsiini sai kasutusele võtta vähem kui aasta pärast pandeemia algust. "Kui leiame partneri, pole põhjust kahelda, et saaksime vaktsiini välja töötada sama kiiresti kui teised," jätkas O’Bryan-Tear.

Briti Wellcome heategevusfondi direktor ja Suurbritannia valitsuse nõuandekomitee liige Sir Jeremy Farrar on samuti üks teadlastest, kes võttis möödunud nädalal laiema üldsuse nimel sõna. "Oleme sama meelt," säutsus Farrar, avaldades toetust maineka ajakirja Nature artiklile, mis kutsus üles investeerima koroonaviiruse eri tüvede eest kaitsvatesse vaktsiinidesse.

Teadlased rõhutavad siiski, et universaalne vaktsiin ei pruugi olla vajalik.

Briti ajaleht The Guardian kirjutas möödunud nädalal, et vähemasti Pfizer-BioNTechi vaktsiin tundub pakkuvat tõhusat kaitset ka Lõuna-Aafrika ja Suurbritannia viirusmutatsioonide vastu.