Dementsust põdevad inimesed saavad Kristiines tuge veebi vahendusel

Haridus

"Nii mõnelgi lapsel oli pisar silmis, kui ta enne vaheaega kuulis, et jälle peab jääma distantsõppele. Kui aga arvestada olukorda riigis, siis ma usun, et see on õige otsus," rääkis Tallinna Arte Gümnaasiumi direktor Sirje Ebral. Märtsi lõpuni on enamik Eesti koolide õpilastest distantsõppel ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul puudutab see kokku 190 000 noort, juba ainuüksi 5.-8. klassini on neid 106 000.