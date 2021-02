Digilahendused said müügiputuka

Eestis levivat teadlaste jutu järgi putukas nimega harjashännaline, mis maiustab eelkõige paberiga. Seega sobiksid nood tillukesed isendid reklaamima e-lahendusi, sest nende peale hammas ei hakka.

Toidusedelisse kuuluvat ennekõike paber, aga ka fotod, vaibad, riided, toiduained, värvid, liimid. Harjashännaliste seltsi kuulub ligi 400 liiki ja neist viis elab Eestis. Tegemist on "inimsaatjaga" ehk siis kusagil vabas looduses omapäi ta hakkama ei saa. Teadusportaal Novaator viitab, et paberisoomukat olevat äsja Eestis esimest korda märgatud Tartus, kuid nüüd on teda nähtud ka siin-seal Tallinnas.



Viimase paari aastaga on too liik levinud väga kiiresti ja ta on sage külaline Riigiarhiivis, Tartu Ülikooli õppehoonetes Chemikumis ja maaülikooli Metsamajas. Tallinnas on paberisoomukat märgatud ajaloomuuseumis.



Veidi enam kui sentimeetri pikkused elukad muudkui ründavad edasi, soojematest maadest põhja poole, näiteks Norra on nüüdseks alistatud.