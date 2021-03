“Vaktsiinidega perearstidel ebavõrdsust pole, kõik saavad sama vähe. Perearstid oleksid valmis osalema massvaktsineerimistes, aga täna on põhiline probleem see, et meil pole piisavalt vaktsiini,” sõnas doktor Elle-Mall Sadrak.

“Vaktsiinidega perearstidel ebavõrdsust pole, kõik saavad sama vähe. Perearstid oleksid valmis osalema massvaktsineerimistes, aga täna on põhiline probleem see, et meil pole piisavalt vaktsiini,” sõnas doktor Elle-Mall Sadrak.

Eesti Perearstide Seltsi liige ning Terviseameti tervishoiustaabi liige Sadrak ütles, et kõige suurem probleem seoses vaktsineerimisega on endiselt vaktsiinide vähesus. “Oleme defitsiidi tingimustes. Ükskõik kui palju meil on tervishoiuteenuse osutajaid, kes tahaksid osutada vaktsineerimisteenust, kui meil vaktsiini ei ole, siis pole ka midagi vaktsineerida,” sõnas ta.

Perearst Sadraku hinnangul võiks suurendada vaktsiinitarneid ja teha kokkuleppeid teiste riikidega, et võimalusel neilt vaktsiini osta. Samuti võiks kaotada AstraZeneca vaktsiini vanuselise ülempiiri ja pikendada kahe doosi vahelist aega.

Samuti tõi arst välja, et Eesti võiks saata transportauto tehasesse kohale, selle asemel, et oodata 72 tundi Pfizeri auto Eestisse jõudmist. Tema sõnul võiksid tarned toimuda nädala alguses kohe, kui auto Eestisse kohale jõuab. Täna on aga olukord selline, et Pfizeri vaktsiini veab laiali kolm Terviseameti autot. “Kui annaksime autosid juurde, siis säästaksime tegelikult kallist vaktsineerimise aega,” lisas ta.

Perearstid on massvaktsineerimiseks valmis

Sadraku sõnul oleksid perearstid valmis vajadusel massvaktsineerimises osalema, kui oleks ainult piisavalt vaktsiini. Küsitluse järgi on üle 60% perearstidest nõus selliseid massvaktsineerimisi tegema.

Laagri perearstikeskus, kus Sadrak ise perearstina töötab, on arutatud, et nemad suudaksid vaktsineerida 450 inimest tunnis, kuid seda mitte perearstikeskuses sees, sest seal ei ole võimalik tagada nii suurt hajutatust. Selleks oleks aga vaja 36 töötajat, kellest osa oleks meditsiiniharidusega, vaktsineerimisõigusega ning osa neist abistav personal.

“Eeldus on see, et vaktsiini on piisavalt, vaktsiin on kohal õigeaegselt, vaktsineeritud on registreeritud ja olemas on varunimekiri, keda asemele kutsuda,” rääkis Sadrak.

Kes siis ikkagi saavad vaktsiini eelisjärjekorras?

Perearstid on Sadraku sõnul omavahel kokku leppinud, et eelistatakse riskigruppi kuuluvaid patsiente, kuid kui sealt ei õnnestu leida kedagi mõistliku aja jooksul, siis on lubatud vaktsiinidoos teha ära ka mõnele teisele inimesele, kes ei kuulu riskigruppi, et doos ei läheks raisku.

Riskigrupid on jaotunud vanuse järgi. Esimene prioriteet on kõik üle 80-aastased inimesed. Teine prioriteed on 70-79+ ning neil peab olema teatud haigus või haigusseisund, mille tõttu nad kuuluvad väga kõrgesse riski. Sealt lähevad riskirühmad edasi ning järgneb pikk loetelu haigusseisunditest, mille alusel on inimesi liigitatud, kas kõrge riskiga patsientide hulka või mitte, selgitas doktor Sadrak.

“Iga loetelu häda on see, et siit võib mõni oluline haigus välja jääda,” lisas ta. Perearstinimekirjad on nimelt perearstidele suuniseks, mitte kohustuseks. “Ehk kui arstil on 70-aastane patsient, kel on mõni haigus, mida siin loetelus ei ole, siis perearst võib selle inimese ka ära vaktsineerida,” lisas ta. Samuti on välja toodud madalamate prioriteetidega haigused nagu diabeet, astma, rasvumus ja ülekaal.

Sadrak tõi välja, et meedias on olnud perearstide n-ö materdamist ning on küsitud, miks noored tuttavad on saanud vaktsiini, kuid eakas sugulane mitte. Vähe on tema sõnul aga teada seda, et perearst saab iga kolme nädala tagant 36 doosi ja kui tal on selles nimekirjas üle 200 inimesi, siis tuleb paratamatult mingi valik teha.

Patsiendid koormavad perearstikeskuste telefoniliinid üle

Sadraku sõnul oleks vaja teha elanikkonnale paremat kommunikatsiooni vaktsineerimise vajalikkuse ja korralduse kohta, et perearst ei oleks inimese isiklik abiliin. Iga riiklik otsus mõjutab otseselt perearstide tööd, sest kõikides vaktsineerimist puudutavates küsimustes kiputakse perearstile helistama.

“Kui tuli välja, et inimene saab eesti.ee kaudu teavituse, et digiregistratuuri kaudu aegu broneerida, siis arvake kui paljud perearstikeskused said kõne, et ma ei oska seda teha ja ümber suunata?,” väitis Sadrak, et inimesed helistavad perearstikeskusesse, sest nad ei saa infot mujalt kätte. Oluline on, et ka perearstid saaksid uue info õigeaegselt ja usaldusväärsest allikast.

Kommunikatsiooni osas on arsti sõnul väga oluline, et korras oleks ka venekeelne kommunikatsioon. “See lonkab väga tugevalt. Venekeelsed inimesed vajavad samuti lihtsat ja arusaadavat infot,” lisas ta.

Kuigi meediast jookseb väga palju infot läbi, siis doktor Sadrak rõhutas, et inimestele tuleb siiski detailsemalt kommunikeerida, kuidas vaktsineerimine täpselt toimub. Kui inimene on juba vaktsiini kätte saanud, siis peaks ta teadma, millised on kõrvaltoimed, millised piirangud see talle kaasa toob või vastupidi, millised piirangud ära võtab.

Tellimiskeskkond vajab uuendusi

Sadrak rõhutas, et perearstide kõige suurem mure on see, et tellimiskeskkond ja kinnitused tuleb teha usaldusväärseks ning lõpetada ära üllatused koguste osas – et perearstid saaksid seda, mida tellisid.

Tellimiskeskkond, mille kaudu perearstid vaktsiini tellida saavad on Sadraku sõnul liiga ebakindel. Näiteks on tellimuse kinnitusel kirjas, et sõltuvalt vaktsiini kättesaadavusest võib tarnekogus olla väiksem tellitud kogusest. Ehk perearst ei saa patsiente varem kohale kutsuda, kui doosid reaalselt kohal on.

“Kuidas ma siis tean, kas saan 30 või 38? Äkki tellisin 100 doosi, aga saan 50. Sellist kinnitust ei saa usaldada, et julgeksin ette planeerida seda kui palju inimesi kutsun,” rääkis Sadrak. See on arsti sõnul ka põhjus, mis on mindud seda teed, et kohale on kutsutud rohkem patsiente kui jätkub vaktsiinikoguseid. “Arusaadavalt on frustreeritud nii perearstid ja pereõed, kes on näinud vaeva inimeste kohale kutsumisega kui ka patsiendid, kes saavad kõnesid, et vabandust, vaktsiini ei ole,” lisas ta. Kahjuks peab aga arvestama, et hetkel on süsteem selline, mis soosib väikest ajanihet igas etapis.

“Üllatusmoment peab ära kaduma,” rõhutas Sadrak. “Ühel korral saime 180 doosi, kuigi tellimus oli tehtud 156 inimesele. Leidsime ülejäänud vaktsiinidele ka inimesed, aga see ei saa niimoodi olla, et saan kas rohkem või vähem,” lisas ta.