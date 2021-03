Eesliini vaktsineerimine laieneb ka riigijuhtidele

"Nüüd, kus vaktsineeritud oluline osa riskirühmadest, õpetajatest, päästjatest ja politseinikest, on aeg vaktsineerida ka Eesti strateegilistel ametikohtadel töötavaid inimesi," sõnas peaminister Kaja Kallas.

Riigikantselei ja sotsiaalministeerium said neljapäevaselt valitsuse kabinetinõupidamiselt nõusoleku hõlmata eesliini töötajate vaktsineerimisse ka riigi strateegiline juhtimine, vahendas BNS.

Seoses sellega võimaldatakse vaktsineerimine riigikogu ja valitsuse liikmetele, riigisekretärile, õiguskantslerile, riigikontrolörile, riigikohtu esimehele ning Eesti Panga presidendile. Vaktsineerimine on plaanis läbi viia märtsi kuu jooksul AstraZeneca vaktsiiniga.

"Meie jaoks on alati olnud prioriteet, et esimestena saaksid vaktsineeritud eesliinitöötajad ja riskirühmad," ütles Kallas. "Nüüd, kus vaktsineeritud on enamik arstidest ja teistest meditsiinitöötajatest ning oluline osa riskirühmadest, õpetajatest, päästjatest ja politseinikest, on aeg vaktsineerida ka Eesti strateegilistel ametikohtadel töötavaid inimesi, et tagada kriisiolukorras riigijuhtimine," ütles Kallas.

Kõik vaktsiinid annavad efektiivse kaitse

Ühtlasi kutsus peaminister üles kõiki Eestimaa inimesi, kes saavad kutse vaktsineerimisele, seda võimalust kasutama. "Kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid annavad raske haigestumise eest efektiivse kaitse ning enda vaktsineerimisega saab igaüks anda oma panuse epideemia kontrolli alla saamiseks," rõhutas Kallas.

Eestis on reedega vaktsineerimisi tehtud kokku 122 087 eestimaalasele, neist 50 691 inimest on saanud mõlemad süstid. Eesti vaktsineerimistempo on kiirenemas – viimase ööpäevaga lisandus üle 11 100 vaktsineerimise, mis on uus rekord.

Jätkub nii riskirühmadesse kuuluvate kõrges vanuses ja krooniliste haigustega inimeste kui ka eesliinitöötajate vaktsineerimine.

Üle 80-aastastest inimestest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 31 protsenti üle Eesti ja mitmetes maakondades ka juba palju enam. Kõige kõrgem on üle 80-aastaste inimeste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga Hiiumaal (53 protsenti), Saaremaal (51 protsenti) ja Läänemaal (51 protsenti).

Nädalavahetusel jätkub vaktsineerimine

Esmaspäevase seisuga on vaktsineeritud 5211 inimest politsei- ja piirivalveametist, päästeametist ja häirekeskusest. Esimese vaktsiinisüsti on saanud 58 protsenti siseturvalisuse valdkonnas töötavatest eesliinitöötajatest.

Kolmapäevase seisuga on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 13 440 selleks soovi avaldanud üldhariduskoolide töötajat, mis on ligi 85 protsenti soovi avaldanutest ning 3001 lasteaedade ja hoidude töötajatest, mis moodustab ligi 45 protsenti soovijatest.

Reedese seisuga on vaktsineerimist pakutud kõikidele seda soovinud tervishoiutöötajatele, mis hõlmab nii arste, õdesid, hooldajaid, kui ka ämmaemandaid, apteekreid ja teisi.

Sel nädalavahetusel saavad erinevates raviasutustes üle Eesti ennast vaktsineerida 6000 üle 65-aastast inimest.

Kokku on sel nädalal eesmärk teha vähemalt 40 000 vaktsineerimist.