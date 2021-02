"Eesti ilm on nagu Kinderi üllatusmuna – iial ei tea, mis sealt välja koorub ja pikalt ette ennustades ei tea iial, mis tegelikult tuleb," kirjutas Mupo meteoroloog Triin Uudeväli.

Tema sõnul näitab hetkel veel veebruari lõpp meile kõike, millega siin laiuskraadil siiani harjunud oleme - lund, lörtsi, vihma, udu ja tuult.

"Suur kõrgrõhkkonna kese, mis end sellel nädalal meie ja Soome kohale sättis ning ida poolt krõbedat külma tõi, surutakse edela- ja lääne poolt tuleva võimsa madalrõhkkonna poolt itta ning alates pühapäevast läheb ilm oluliselt mahedamaks," sõnas Uudeväli.

Nädalavahetusel jõuab kohale lumesadu ning saartel pole välistatud ka vihm ja jäide. Algselt jääb külmafoon täpselt üle Peipsi järve ida poole, puhub edela- ja lõunatuul ning temperatuur on nulli ümber, kuid nädala teises pooles pole välistatud juba viis plusskraadi. Vabariigi aastapäeval tuleb meil suhteliselt mahe ja sademetega, enamasti vihma ja lörtsina. Seega võivad teeolud olla järgmisel nädalal keerulised ning lumikate kahaneb tuule ja sooja tõttu oluliselt.



"Aga see ei tähenda veel, et kevad on käes! Märtsikuus võib meile tulla piisavalt külma ja lund, seega talv kestab veel edasi. Kellel katused veel lumest puhastamata, siis enne järgmist nädalat tuleks see töö kindlasti ära teha. Ka sellel nädalal, kui õues oli krõbe külm, sulatas päike juba piisavalt, et katuseräästasse purikaid tekitada," ütles Uudeväli.

Hea uudis on tema kinnitusel see, et nädalavahetusel saab jälle sõita Tartu maratoni, kuigi ilmastikutingimused ei ole just kõige paremad. "Jõudu ja nutikust kõigile maratonil osalejatele õige suusamäärde leidmisel!"