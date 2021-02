Eesti Laulu poolfinaalis võidutsesid mehed

Eesti Laulu esimeses poolfinaalis astus üles 12 artisti. Edasi finaali pääses kuus lugu.

Eesti Laulu esimene poolfinaal tõi vaatajateni tipp-tasemel kontserdi, kus artistid andsid endast maksimumi nii vokaalse esituse kui ka erilise lavashowga. 12 võistlejale lisaks astusid esimeses poolfinaalis lavale veel Beebilõust ja Elina Born koos villemdrillemiga.

Eesti Laulu esimesest poolfinaalist said edasi vaid mehed. Finaali pääsesid Karl Killing, Egert Milder, Ivo ja Robert Linna koos Supernovaga, Koit Toome, Hans Nayna ja Andrei Zevakin koos Pluutoga.

Eesti Laulu mõlemast poolfinaalist pääseb edasi kuus võistlejat, kes lähevad võitu püüdma 6. märtsil toimuvas finaalis.

Järgmine poolfinaal toimub laupäeval, 20. veebruaril. Publik tänavu Saku Suurhalli ei pääse, küll saab võistlusele kaasa elada ERR-i erinevate kanalite vahendusel. "Toome hea kodumaise muusika ja põneva võistluse koju kätte!" sõnas korraldaja Tomi Rahula.

11-liikmelisse žüriisse kuuluvad tunnustatud muusikud ja muusikaeksperdid Eestist, teiste seas osalevad žürii töös rahvusvaheliselt hinnatud dirigent ja helilooja Kristjan Järvi ning hiljuti Aasta popartisti ja Aasta naisartisi tiitliga pärjatud Anett Kulbin, kes aasta tagasi jõudis Eesti Laulu finaalis kolmandale kohale.

Teise poolfinaali võistlejad esinemisjärjekorras:

1. Sissi: "Time"

2. Gram-Of-Fun: "Lost In A Dance"

3. Kadri Voorand: "Energy"

4. Helen: "Nii kõrgele"

5. Redel: "Tartu"

6. Rahel: "Sunday Night"

7. Uku Haasma: "Kaos"

8. Heleza: "6"

9. Uku Suviste: "The Lucky One"

10. Alabama Watchdog: "Alabama Watchdog"

11. Jüri Pootsmann: "Magus melanhoolia"

12. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"