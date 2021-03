Eesti Laulu võitis teist korda järjest Uku Suviste

Iga-aastane edev muusikakonkurss, millel on miljoneid vaatajaid nii Euroopas kui ka väljaspool seda, lükati juba 2020. aastal pandeemia tõttu edasi. Nüüd valmistavad korraldajad ette suhtlusvahemaaga suursündmust.

Eesti Laul 2021 võitja on Uku Suviste, vahendas BNS rahvusringhäälingut. Teise koha pälvis Sissi ja kolmanda Jüri Pootsmann.

Eesti Laulu finaalsaates jõudsid 12 võistleja seast esikolmikusse rahva antud 55 956 hääle ja žürii ühisel otsusel Jüri Pootsmann, Uku Suviste ja Sissi.

Žürii hindas parimaks Sissi lugu "Time". Teisele kohale hääletasid rahvusvahelised eksperdid Andrei Zevakini ja Pluuto "Wingmani" ning kolmandale kohale Karl Killingi "Kiss Me".

Hulga kodumaist muusikat

Eesti Laulu finaalsaade tõi publikuni kodudes ka hulga uut kodumaist muusikat, sest värsket loomingut esitasid Liis Lemsalu koos Stefaniga ja Smilers. Vaatajate ette astus ka legendaarne ansambel Mr. Lawrence, samuti Pitsa ja Goresoerd. Saadet juhtisid Tõnis Niinemets ja Grete Kuld.

Ka tänavu lisasid finaalsaatele vürtsi vaheklipid, mis sel korral saatsid tuntud meelelahutajate püüdlusi uutes ametites. Laupäeval esmakordselt vaatajateni jõudnud lühilugudes otsisid uusi proovikive näiteks Tanel Padar, Andres Kõpper, Ivo Uukkivi, Sepo Seeman, Reimo Sagor ja Kait Kall. Eesti Laul sai seekordsete vaheklippidega inspiratsiooni "Pealtnägijast", uuriva telemagasini eeskujul juhatas Eesti Laulu lühilood sisse saatejuht, keda kehastab Karmo Nigula.

Eurovisiooni lauluvõistlus ei saa sel aastal koroonaviiruse tõttu Hollandis Rotterdamis tavapärasel moel toimuda ja jääb ilmselt ilma vahetu pealtvaatajaskonnata, teatasid veebruarikuus ürituse korraldajad.

Jõupingutusi tehakse selle kindlustamiseks, et kõik finalistid saaksid oma etteaste Rotterdami Ahoy areenil 22. mail sooritada.

Suhtusvahemaaga suursündmus

Iga-aastane edev muusikakonkurss, millel on miljoneid vaatajaid nii Euroopas kui ka väljaspool seda, lükati juba 2020. aastal pandeemia tõttu edasi. Nüüd valmistavad korraldajad ette suhtlusvahemaaga suursündmust, kus arvukad esinejad saaksid küll lavale tulla, kuid publik puudub või on äärmiselt piiratud. Samuti kavandatakse mitmesuguseid turvameetmeid, sealhulgas osalejate tihedat testimist.

Korraldajate sõnul annab Hollandi valitsus lootust, et kõik delegatsioonid saavad riiki siseneda. Teine valik on see, et õhtujuhid esinevad ja vahepalad esitatakse küll otse Rotterdamist, kuid kõik võistlejad esitavad salvestatud laulu ja publik puudub või on väga piiratud. Kolmas valik on "lukku pandud Eurovisiooni lauluvõistlus", kus nii õhtujuhid kui ka võistlejad esinevad eelsalvestatult ja publik puudub.

Lõppotsus tehakse korraldajate sõnul lähinädalail.

Holland sai lauluvõistluse korraldamisõiguse 2019. aastal, kui Hollandi artist Duncan Laurence Tel Avivis korraldatud laulukonkursi võitis.