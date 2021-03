Eesti Punane Rist jagab kaitsemaske

"Tänasel päeval on väga keeruline teha otsuseid, kes vajab abi kõige enam – koroonaviirus on jätnud sügava jälje nii paljude inimeste tervisele kui ka toimetulekule," tõdes Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv.

Kaheksa eakate hooldekodu Eesti eri paigus saavad sel nädalal saadetise ühekordsete kaitsemaskidega. Veel kümme tuhat maski jagatakse lähinädalatel organisatsioonidele, kes vajadusest Punasele Ristile teada annavad.

"Tänasel päeval on väga keeruline teha otsuseid, kes vajab abi kõige enam – koroonaviirus on jätnud sügava jälje nii paljude inimeste tervisele kui ka toimetulekule. Kuigi haiglates on raskes seisus aina nooremad, on eakad endiselt meie kõige haavatavam elanikkonnagrupp," rääkis Perv. "Töötame selle nimel, otsime partnereid, et see ei jääks ühekordseks annetuseks, vaid saaksime sarnaselt aidata ka edaspidi," lisas ta.

Millised hooldekodud maske kõige enam vajavad, otsustati koos Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumiga ning valituks said sel korral Koeru Hooldekeskus, Viimsi Pihlakodu, Alutaguse Hoolekeskus, Väärikas Vanadus, Fööniks Pansionaat, SA Lääneranna Hoolekanne Varbla Hooldekodu, Helme Pansionaat ja Setomaa Hooldekodu.

"Hoolekandeasutustes on riskirühma kuuluvad inimesed, kellel võib COVID-19 haigus kulgeda väga raskelt või lõppeda isegi surmaga. Igasugused ennetavad meetmed – sh maski kandmine, vaktsineerimine jne, aitavad viiruse levikut piirata," ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. Ta lisas, et kui hoolekandeasutustes nakatutakse vähem, siis väheneb osaliselt koormus ka tervishoiusüsteemile üdiselt.

Kümne tuhande maski jagamiseks ootab Eesti Punane Rist kuni 14.03 e-kirjale kaitsemaskid@redcross.ee või küsitlusvormis http://bit.ly/kaitsemaskid märguandeid organisatsioonidelt, kellel on suur kaitsemaskide tarvidus, kuid napp eelarve nende soetamiseks. Neljale ühiskondlikult olulisele ühendusele antakse igale 2500 kaitsemaski.

Ettevõtmist toetab Euroopa Liit Baltprepi projekti kaudu.