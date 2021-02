Eesti sünnipäeva pidulik lipuheiskamine toimub publikuta

"Mitte ükski laps ei vääri oma 14. sünnipäeval seda, et keegi 40-aastane "kommionu" on selle päeva ära oodanud, et saaks legaalselt "toimetama" hakata," ütles naistearst Made Laanpere. "Lapsed ja noored satuvad ohvriks seetõttu, et täiskasvanud manipulaator on kaval, tark ja eesmärgipärane. Vastas on tal tegelikult laps."