Valitsuskabineti liikmed toetasid tänasel nõupidamisel tervise- ja tööminister Tanel Kiige ettepanekut taotleda vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech lepingutest 660 552 lisadoosi. Täiendavate dooside järk-järgulisel Eestisse saabumisel on võimalik vaktsineerimise tempot alates teisest kvartalist võrreldes varem kavandatuga tõsta.

"Viimastel nädalatel hoogustunud koroonaviiruse leviku tõttu oleme sunnitud seadma täiendavaid piiranguid inimeste vaheliste kontaktide vähendamiseks, kuid raske haigestumise vähendamiseks on oluline jätkata ka kiire vaktsineerimisega," ütles Kiik.

"Vaktsineerimise edenemise peamiseks takistuseks on seni olnud Eestisse jõudnud vaktsiinide piiratud kogused ja tarnete ebakindlus, mis leeveneb teises kvartalis. Euroopa Liidu tasandil on praegu toimumas arutelud, mille käigus saame taotleda ka Eestile täiendavaid vaktsiinikoguseid. Kasutame seda võimalust vaktsineerimise kiirendamiseks."

150 080 vaktsineerimist Eestis

Eestis on tänahommikuse seisuga tehtud 150 080 vaktsineerimist, sh on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 105 845 inimest ja 44 235 on saanud mõlemad vaktsiinidoosid. COVID-19 vaktsineerimisega hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis praeguseks 8%.

Euroopa Komisjon sõlmis Pfizer/BioNTech põhilepingu novembris, millest Eesti taotles põhikogusena 603 876 ja lisakogusena 100 000 doosi vaktsiini. Praeguseks on Euroopa Komisjon sõlminud vaktsiinitootjaga lisalepingu, millest Eesti taotleb põhikogusena 250 000 doosi ja lisakogusena 100 000 doosi.

Nüüd on toimumas Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiinide ühishanke juhtkomisjonis arutelud algselt taotletud koguste osaliseks ümberjaotamiseks liikmesriikide vahel ja tarnegraafikute muutmiseks. See annab Eestile võimaluse taotleda varem kinnitatud koguste suurendamist. Tänase otsusega taotleb Eesti vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech lepingutest juurde 660 552 doosi vaktsiini, tingimusel et lisadoose hakatakse tarnima alates teisest kvartalist. Kokku võimaldavad Pfizer/BioNTech lepingutega saadavad vaktsiinid kaitsesüstida ligikaudu 857 214 inimest.

Kaheksa vaktsiinitootjat

Euroopa Liidu ühises vaktsiiniportfellis on kokku kaheksa vaktsiinitootja (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva) vaktsiinid. Eesti on seni ühinenud EL COVID-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac. Koos Euroopa Liidu ühisesse vaktsiiniportfelli lisandunud Valneva lepinguga on Eestil võimalik kokku soetada 5 229 362 doosi vaktsiini 2 764 681 inimese jaoks.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis: www.vaktsineeri.ee/covid19