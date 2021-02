Eesti Vabaõhumuuseum kutsub vastlakommetega tutvuma

Eesti Vabaõhumuuseum kutsub pühapäeval ja ka järgmise nädala teisipäeval tutvuma vastlapäeva kommetega. Kaks päeva pakuvad sportlik-meeleolukat vaheldust kogu perele: saab vanu kombeid meelde tuletada ja uusi tarkusi õppida, tunda rõõmu toekast vastlatoidust, liulaskmisest ja õues viibimisest.

Ürituste projektijuhi Merike Puura sõnul on üle mitme aasta lootust, et vastlapäev tuleb lumine ning liulaskmist ja talviseid vastlamänge saab nautida täiel rinnal, nii nagu need vanarahval mõeldud olid.

„Vastlapäevaga oli talurahval seotud väga mitmeid jõukust, ilu ja tervist taganud kombeid. Need valdkonnad ei jäta tänapäevalgi kedagi külmaks, nii et uudistamist ja ettevõtmisi jagub pere suurtele ja väikestele. Eelkõige on aga vastlad olnud tõeline talvepidu enne paastu- ja kevadeaja saabumist,“ sõnas Puura.

Vastlapäeva kommetega saab vabaõhumuuseumis tutvuda kahel päeval: pühapäeval kell 11-16 ja 16. veebruaril kell 14-17, kelgumägi ja Kolu kõrts on mõlemal päeval avatud kella 21-ni.

Mängida saab lustakaid vastlamänge, meisterda vastlavurri, õppida linatööde üheksa sammu kohta ning nautida rammusaid tähtpäevatoite. Vastlapäeval peab kindlasti oma juukseid kammima ja lõikama, et need pikaks ja tihedaks kasvaksid. Juuksur Cäroly Anton räägib pühapäeval soengute ajaloost ning õpetab selgeks lihtsamad ja soovi korral ka keerukamad punutised.

Spordihuvilistele jagavad pühapäeval MTÜ Vabadusspordi noormehed nippe, kuidas kõige paremini tasakaalu säilitada, ning iga soovija saab neid tasakaalulindil ise järele proovida. Nii on kindel, et kelgumäel püsib tasakaal paigas.

Lisaks kelgumäele on sobiva ilma korral avatud jääkarusell, sõita saab hobusaaniga. Kõik tegevused toimuvad vabas õhus. Muuseumi õuealal on piisavalt ruumi, et hoida turvalist distantsi, siseruumides tuleb arvestada maski kandmise nõudega.