Eesti vs Soome: võrdle naaberriikides kehtestatud koroonapiiranguid

Soomes ilmuv ajaleht Iltasanomat kirjutas täna, et Eestis algab tänasest suur koroonaplokk, mis puudutab kogu maad. Artiklis olid välja toodud Eesti ja Soome koroonapiirangute erinevused.

Iltasanomat kirjutas, et peaminister Kaja Kallas teatas esmaspäeval üllatuslikult, et kogu Eestimaal karmistatakse piiranguid, sest olukord on viimastel nädalatel kiiresti halvenenud. Pärast seda otsustas valitsus, et alates tänasest rakendatakse kogu Eestimaal kogu maad puudutav koroonaplokk. Soomes kehtib alates esmaspäevast, 8. märtsist eriolukord. Räägitakse, et valitsus valmistab ette väljas liikumise piiranguid.

Soomes puudutavad piirangud leviku- ja nakkusohtlikke piirkondi ehk seega suuremat osa Soomest. Praegusel hetkel on põhitaseme piirkonnad Kesk-Põhja, Põhja-Savo, Kainuu, Põhja-Karjala (v-a Liperi, Joensuu ja Kontiolahti) ning Kesk-Soome (v-a Jyväskylä).

Iltasanomat kirjutas, et eilseks oli Eestis koroonanakatunuid lig 79 000, kolmapäeval registreeriti 1484 uut nakatumist. Soomes oli kolmapäeval kõigi nakatunute arv kokku 64 000, kolmapäeva päevane arv oli 779.

Koolid ja päevakeskused on distantsil

Soomes soovitati põhikooli vanematel klassidel, ametikoolidel ning keskkoolidel minna kaugõppele alates selle nädala algusest nakkuse leviku- ning kiire arenguga aladel. Väikelaste kasvatus- ning õppeasutused on siiski tavaõppel, lõplikud otsused iga piirkonna kohta teevad siiski kohalikud haldusasutused.

Iltasanomat kirjutas, et Eestis suunati osa koolidest kaugõppele alates märtsikuu algusest ning alates tänasest on kõik koolid suunatud kaugõppele. Samuti on Eesti valitsus soovitanud vanematel hoida alla kooliealised lapsed kodus, kui nende lasteaeda viimist on võimalik vältida.

Restoranid on suletud

Soomes olid restoranid, kohvikud, baarid, ööklubid ja terrassid sunnitud sulgema oma uksed alates esmaspäevast — nakkuse leviku ja kiire arenguga piirkondades. Praeguseks on öeldud, et sulgemine kestab kolm nädalat, kaasamüük on lubatud. Sulgemine ei puuduta personalirestorane ja söögikohti.

Eestis on alates tänasest kõik restoranid suletud, nende tegevust asuti piirama juba märtsi algul. Esmalt kehtestati, et täituvus tohib olla vaid 25% ning need tohivad avatud olla vaid argipäeviti. Lisaks sellele kehtib Eestis juba varem kehtestatud alkoholimüügi keeld iga päev kella kümnest õhtul kella kümneni hommikul — seda on pikendatud nüüdseks kuni aprillikuuni.

Väljas liikumine vaid äärmuslikel juhtudel

Soomes oli suur uudis teisipäeval, et Tervise ja Heaolu Amet (THL) soovitab valitsusele liikumispiirangute kasutuselevõttu osas Soome riigis. Peaministri kantselei teatas, et inimesed peaksid oma kodust lahkuma vaid äärmuslikel juhtudel ja vajadusel ning koos samas leibkonnas elavate inimestega. Teisipäeval teatati, et THL soovitab valitsusele liikumispiirangute kasutuselevõttu osas Soome riigist.

Leviku ja kiire arenguga piirkondades tohib Soomes koguneda alla kuue inimese gruppides. Ka tuleb vältida eraüritusi, kus on koos üle kuue inimese.

Eestis on alates tänasest lubaud liikuda ainult kahe kaupa, kasutades kahemeetrist turvalist vahet. Avalikud üritused ja kogunemised on keelatud kuni aprillikuuni.

Poed ja kaubanduskeskused on avatud

Soomes ei ole kuni praeguseni piiratud poodide ja kaubanduskeskuste lahtioleku aegu. Eestis sulgesid kõik poed, ärid ja ostukeskused uksed alates tänasest, väljaarvatud esmavajalikke kaupu ja teenuseid pakkuvad ärid. Juba varem oli ülejäänud äride lahtiolekuaegu vähendatud vaid argipäevadele.

Avalikes ruumides tuleb maski kanda

Soomes on maskide kasutamist soovitatud juba pikemat aega kogu riigis. Leviku- ja kiire arenguga piirkondades puudutab see soovitus ka keskmise kooliastme vanemaid klasse, teise taseme õppeasutusi ning kõrgkoole. Maske soovitatakse kasutada ka muudes avalikes ruumides ning avalikel üritustel.

Eestis on maskide kasutamine olnud kohustuslik avalikes siseruumides ja ühistranspordis alates novembrikuu lõpust.

Spordisaalid on suletud

Soomes on eraomanikele kuuluvaid spordiruume suletud alates märtsikuu algusest nakkushaiguste seaduse antud uute volitustega nakkuse leviku- ja kiire arenguga piirkondades.

Liikumine ja muud hobid on Eestis praeguste plaanide kohaselt piiratud kuni märtsikuu lõpuni. Välioludes tohib alates tänasest liikuda ja sporti teha vaid üksi, sama kehtib ka siseruumide kohta.

Kultuuriasutused on suletud alates aasta algusest

Muuseumid, teatrid, kinod ja muud kultuuriasutused on Soome pealinna piirkonnas olnud suletud alates jaanuarist.

Eestis olid kultuuriasutused pikalt avatud, aga alates tänasest on muuseumid, teatrid ning muud kultuuriasutused kuni märtsikuu lõpuni suletud.